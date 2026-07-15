Stikstofplannen kabinet kunnen gevolgen hebben voor de Kwade Hoek





Het kabinet heeft op 26 juni 2026 plannen gepresenteerd om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen en weer ruimte te maken voor vergunningverlening. De provincie Zuid-Holland heeft de gevolgen van deze maatregelen onderzocht en publiceerde op 9 juli 2026 hun analyse. Hierbij kijkt de provincie ook naar de situatie rond de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee. Het natuurgebied, dat onderdeel is van het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek, wordt genoemd als een gebied waar mogelijk extra maatregelen nodig zijn.

Onderdeel van de kabinetsplannen is het instellen van stikstofarme zones rond natuurgebieden. Voor ongeveer 85 natuurgebieden wordt een zone van 500 meter voorgesteld. Het doel hiervan is om de druk op kwetsbare natuur te verminderen en ruimte te creëren voor projecten waarvoor nu vaak geen vergunning kan worden verleend.

In de analyse van de provincie Zuid-Holland staat dat de voorgestelde zone van 500 meter rond de Kwade Hoek nog wordt onderzocht. De provincie bekijkt of zo’n vaste zone in dit gebied noodzakelijk is om de natuurdoelen te halen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar stikstof, maar ook naar andere factoren die invloed hebben op de natuur, zoals de waterhuishouding, gewasbescherming en de versnippering van natuur.

Voor de Kwade Hoek wil de provincie een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen die passen bij de situatie in het gebied en naar de gevolgen voor de landbouw rond het natuurgebied. Zuid-Holland heeft tot 1 januari 2028 de tijd om een eigen plan op te stellen. Dat plan kan een alternatief vormen voor de landelijke zone, als daarmee dezelfde natuurdoelen worden bereikt.

De landelijke stikstofplannen moeten nog verder worden uitgewerkt en omgezet in wetgeving. De voorstellen zijn politiek omstreden: verschillende partijen pleiten nog voor aanpassingen, waardoor de uiteindelijke uitwerking nog niet vaststaat. Ook voor de Kwade Hoek is de aanpak nog niet definitief. De provincie en het Rijk bepalen de komende periode welke maatregelen nodig zijn voor natuurherstel en vergunningverlening.

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Door Internetredactie Omroep Archipel