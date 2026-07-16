Nog geen besluit over miljoeneninvestering in sportaccommodaties





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee neemt later in 2026 een besluit over investeringen in buitensportaccommodaties. Uit onderzoeken blijkt dat er mogelijk meer geld nodig is voor onder meer hockey-, tennis- en softbalaccommodaties dan de drie miljoen euro die nu beschikbaar is.

Op 9 juli besprak de gemeenteraad de resultaten van onderzoeken naar de staat van de buitensportaccommodaties en de toekomst van de sportverenigingen. Wethouder Daniël Huising werkt de komende maanden een voorstel uit. Dat wordt later dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

De bespreking is onderdeel van de plannen om de buitensportaccommodaties in de gemeente gelijk te trekken. Eerder zijn al afspraken gemaakt voor de voetbalverenigingen. Andere buitensportverenigingen wachten al langer op een vergelijkbare regeling om hun accommodaties op een goed niveau te houden.

Voor de voorbereiding is gekeken naar de technische staat van sportvelden, banen en clubgebouwen. Ook is gekeken naar de toekomst van de verenigingen. Volgens het college zijn er op dit moment genoeg sportvoorzieningen. Wel verschilt de kwaliteit en de staat van het onderhoud per vereniging.

Het college en de meeste sportverenigingen geven de voorkeur aan scenario C. Daarbij blijven de verenigingen zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun accommodatie. De gemeente investeert wel om de accommodaties de komende jaren op een goed niveau te brengen.

Drie miljoen euro

Voor de plannen is drie miljoen euro beschikbaar. Tijdens de vergadering vroegen meerdere fracties zich af of dat genoeg is. Uit de onderzoeken blijkt dat de totale kosten voor de benodigde investeringen mogelijk hoger zijn.

Ook kwamen enkele bijzondere situaties aan bod. Bij hockeyvereniging HCGO is verschil van mening over de kwaliteit van de hockeyvelden. Volgens de uitgevoerde inspecties kunnen de velden nog enkele jaren mee. De vereniging zegt echter dat de afwatering niet goed is en dat kuilen het spelen moeilijk maken. De wethouder heeft toegezegd dat de velden opnieuw worden onderzocht.

HCGO liet na de vergadering weten blij te zijn met die toezegging. Volgens de vereniging gaat het probleem niet alleen over de kwaliteit van de velden. HCGO is de enige buitensportvereniging op Goeree-Overflakkee zonder eigen accommodatie en clubhuis. Ook is er op de huidige locatie geen ruimte voor een tweede hockeyveld. De vereniging vindt daarom dat ook naar een oplossing voor de huisvesting moet worden gekeken.

Zorgen

Ook de tennisvereniging in Ooltgensplaat kwam ter sprake. Uit de onderzoeken blijkt dat er zorgen zijn over de veiligheid van een deel van de accommodatie. De wethouder zei dat veiligheid altijd voorop staat. Wel worden investeringen bekeken als onderdeel van een groter plan voor de sportvoorzieningen.

Tijdens het debat sprak de raad ook over de financiële situatie van de gemeente. De investeringen in sport werden besproken samen met het traject Samen Keuzes Maken. Daarin zoekt de gemeente naar een goede balans tussen wensen en het beschikbare geld. Meerdere fracties vonden dat de gemeente geen verwachtingen moet wekken zolang nog niet duidelijk is welke investeringen betaalbaar zijn.

Ook spraken verschillende raadsleden de wens uit om een nieuw sportbeleid op te stellen. Zo’n plan moet toekomstige keuzes over onderhoud, vervanging en investeringen beter onderbouwen. Daarmee hoeft de gemeenteraad niet steeds losse besluiten te nemen.

De wethouder wil tijdens de raadsvergadering van 17 december 2026 met een definitief voorstel komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de technische staat van de accommodaties, maar ook naar het maatschappelijk belang en de toekomst van de sportverenigingen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel