Motorrijder gewond na aanrijding met ree op N59 bij Oude-Tonge





Donderdagochtend 16 juli 2026 is rond 11:00 uur een motorrijder gewond geraakt bij een ongeval op de N59 bij Oude-Tonge.

De motorrijder kwam op de N59 in botsing met een ree dat de weg overstak. Door de aanrijding kwam de bestuurder ten val en raakte gewond. Het dier overleefde de aanrijding niet.

Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval stond het verkeer op de N59 in beide richtingen tijdelijk stil, waardoor files ontstonden. Een berger heeft de beschadigde motor afgevoerd.

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Door Internetredactie Omroep Archipel