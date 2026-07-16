 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Motorrijder gewond na aanrijding met ree op N59 bij Oude-Tonge

Foto behorende bij Motorrijder gewond na aanrijding met ree op N59 bij Oude-Tonge
Foto behorende bij Motorrijder gewond na aanrijding met ree op N59 bij Oude-Tonge

Donderdag 16 juli 2026

Donderdagochtend 16 juli 2026 is rond 11:00 uur een motorrijder gewond geraakt bij een ongeval op de N59 bij Oude-Tonge.

De motorrijder kwam op de N59 in botsing met een ree dat de weg overstak. Door de aanrijding kwam de bestuurder ten val en raakte gewond. Het dier overleefde de aanrijding niet.

Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval stond het verkeer op de N59 in beide richtingen tijdelijk stil, waardoor files ontstonden. Een berger heeft de beschadigde motor afgevoerd.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Politiek op donderdag: partijen adopteren een zeehond
Politiek op donderdag: partijen adopteren een zeehond
Nieuwe college Goeree-Overflakkee valt op door ontbreken vrouwelijke wethouders
Nieuwe college Goeree-Overflakkee valt op door ontbreken vrouwelijke wethouders
RGO College ziet eerste lichting Up2Havo slagen voor mavo-examen
RGO College ziet eerste lichting Up2Havo slagen voor mavo-examen
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman te gast in In Gesprek Met
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman te gast in In Gesprek Met
Nog geen besluit over toekomst van afvalbeleid
Nog geen besluit over toekomst van afvalbeleid
Rotonde vernoemd naar 'burgemeester van het eiland' Abraham Fopma
Rotonde vernoemd naar 'burgemeester van het eiland' Abraham Fopma
Nog geen besluit over miljoeneninvestering in sportaccommodaties
Nog geen besluit over miljoeneninvestering in sportaccommodaties
Duinbrand bij Ouddorp snel onder controle
Duinbrand bij Ouddorp snel onder controle
Expositie brengt vogelkunst van twee LEGO-kunstenaars samen in Ouddorp
Expositie brengt vogelkunst van twee LEGO-kunstenaars samen in Ouddorp
Stikstofplannen kabinet kunnen gevolgen hebben voor de Kwade Hoek
Stikstofplannen kabinet kunnen gevolgen hebben voor de Kwade Hoek