Duinbrand bij Ouddorp snel onder controle





In het duingebied aan het Middelduinpad, nabij Strand Noord in Ouddorp, is woensdagmiddag 15 juli 2026 brand uitgebroken. Vanwege het hoge risico op uitbreiding in de droge natuur rukte de brandweer met meerdere voertuigen en specialistische eenheden uit.

De eerste melding kwam rond 15:15 uur binnen. Vanaf de locatie werd gemeld dat veel rook zichtbaar was in het duingebied. Uiteindelijk bleek een oppervlak van enkele vierkante meters duin in brand te staan.

Door de snelle inzet van de brandweer kon verdere uitbreiding worden voorkomen. Rond 15:55 uur meldde de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dat de brand onder controle was. Er waren op dat moment geen vlammen meer zichtbaar. Brandweerlieden zijn vervolgens nog geruime tijd bezig geweest met nablussen en hebben het gebied ruim nat gemaakt om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien of zich verder zou verspreiden.

De directe omgeving is gecontroleerd met een drone van het Team Digitale Verkenning van de brandweer.

Om 16:29 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

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Door Internetredactie Omroep Archipel