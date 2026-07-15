Expositie brengt vogelkunst van twee LEGO-kunstenaars samen in Ouddorp





Bij PiXLife in Ouddorp is tot en met 6 september 2026 de tentoonstelling Bird Bricks te zien. De expositie draait om vogelkunst die is gemaakt met LEGO-stenen. Twee Nederlandse kunstenaars laten zien hoe zij hetzelfde materiaal op verschillende manieren gebruiken. Naast de kunstwerken zijn er activiteiten waarbij bezoekers zelf kunnen bouwen en kennismaken met een druktechniek waarbij LEGO wordt gebruikt.

LEGO-bouwer Bram Wickel maakt natuurgetrouwe vogels van LEGO. Hij verwerkt zijn modellen in foto's en diorama's die zijn gebaseerd op natuurgebieden rond de Brouwersdam. Volgens Wickel wil hij vooral laten zien dat veel van de afgebeelde vogels ook in de eigen omgeving voorkomen. "Ik hoop dat mensen na hun bezoek naar buiten gaan om zelf vogels te zoeken."

Kunstenaar Roy Scholten gebruikt LEGO niet om driedimensionale modellen te bouwen, maar als hulpmiddel voor grafisch drukwerk. Hij ontwikkelde die werkwijze vanuit de traditionele boekdrukkunst, waarbij teksten vroeger werden gezet met losse loden letters. Voor de tentoonstelling maakte hij afdrukken van vijftig Nederlandse vogelsoorten.

De expositie telt ongeveer zestig vogelsoorten en beslaat ruim 300 vierkante meter. Naast het bekijken van de kunstwerken kunnen bezoekers in een speelruimte zelf vogels bouwen met LEGO. Ook worden workshops gegeven waarin deelnemers leren hoe LEGO kan worden gebruikt als druktechniek om afbeeldingen te maken.

Volgens organisator Daan Schoonhoven is gekozen voor een opzet waarin kunst, natuur en activiteiten voor bezoekers worden gecombineerd. Hij noemt het belangrijk dat bezoekers niet alleen naar de kunst kijken, maar ook zelf iets kunnen maken.

De tentoonstelling richt zich op een breed publiek, waaronder gezinnen, natuurliefhebbers en mensen met belangstelling voor kunst en LEGO.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel