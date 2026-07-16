Nog geen besluit over toekomst van afvalbeleid





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft een besluit over de toekomst van het afvalbeleid uitgesteld. De raad wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgen van een mogelijke overstap naar nascheiding. Daarbij wordt afval pas na het ophalen gescheiden. Daarom wordt eerst een informatieavond voor alle raadsleden gehouden. Pas daarna neemt de raad een definitief besluit.

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2026 bespraken de raadsleden de toekomst van de afvalinzameling. Daarbij ging het vooral over de keuze tussen de huidige manier van afval scheiden en nascheiding. Ook kwamen de kosten, de kwaliteit van de recycling en de overlast van de groene PMD-zakken aan bod.

Op dit moment scheiden inwoners thuis plastic, metaal en drankkartons (PMD). Zij bieden dit afval apart aan in zakken. Volgens het college levert deze manier van inzamelen goede grondstoffen op. Daardoor krijgt de gemeente de hoogste vergoeding voor het ingezamelde materiaal.

Tegelijkertijd is er al langere tijd discussie over de overlast van de groene PMD-zakken in het straatbeeld. Daarom staan in het afvalplan voor 2026 tot en met 2030 verschillende maatregelen om die overlast te verminderen. Zo wil de gemeente beter handhaven, inwoners beter informeren en meer kroonringen aan lantaarnpalen plaatsen. Daardoor waaien de zakken minder snel weg.

Bronscheiding of nascheiding

Een belangrijk onderwerp tijdens de vergadering was de mogelijke overstap naar nascheiding. Daarbij hoeven inwoners PMD niet meer apart te houden. Het afval wordt dan later in een afvalverwerkingsbedrijf gescheiden. Voorstanders verwachten dat hierdoor de groene zakken uit het straatbeeld verdwijnen. Ook denken zij dat er minder restafval overblijft.

Tegenstanders wezen vooral op de hogere kosten en de kwaliteit van de recycling. Volgens berekeningen kost nascheiding huishoudens mogelijk tussen de vier en tien euro per jaar extra. Ook verwachten zij dat inwoners hun afval minder goed scheiden als alles weer in één container mag. Daarnaast zou ongeveer 30 procent van de huishoudens een extra restafvalcontainer nodig hebben. Dat kan vooral lastig zijn voor mensen met een kleinere woning.

De fracties van PRO, SGP en ChristenUnie dienden een voorstel in om het onderzoek naar nascheiding uit te breiden. Zij willen niet alleen kijken naar nascheiding, maar ook naar manieren om de huidige afvalscheiding te verbeteren. Daarbij noemden zij onder meer PMD-boxen, betere houders voor afvalzakken, kleine containers en extra handhaving op plekken waar veel overlast is.

Wethouder Veentjer adviseerde de raad om dit voorstel niet aan te nemen. Volgens hem zijn veel van de genoemde mogelijkheden al eerder onderzocht. Daarbij bleek dat ze niet haalbaar zijn of te weinig effect hebben.

Goedereede

Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. De SGP wil dat de milieustraat in Goedereede open blijft. De partij vindt dat de kosten daarvoor via de afvalstoffenheffing betaald moeten worden. Verder werkt de gemeente aan een proef waarbij textiel vaker aan huis wordt opgehaald. Zo moet worden voorkomen dat kleding en ander textiel bij het restafval terechtkomen. Ook onderzoekt de gemeente welk systeem het beste past als later voor nascheiding wordt gekozen. Daarbij betalen inwoners voor de hoeveelheid afval die zij aanbieden.

Tijdens de vergadering bleek dat meerdere fracties eerst meer informatie willen. Zij hebben onder meer vragen over de rol van afvalverwerker Omrin en de gevolgen van de verschillende manieren van afval inzamelen. Daarom nam de gemeenteraad nog geen definitief besluit.

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Door Internetredactie Omroep Archipel