Jongerenpanel gaat waterschap Hollandse Delta adviseren over waterbeheer





Het waterschap Hollandse Delta stelt vanaf 2027 een jongerenpanel in. Een groep jongeren gaat het bestuur adviseren over onderwerpen die met water te maken hebben. Het algemeen bestuur besloot dit op 8 juli 2026. Ook kunnen jongeren uit het gebied dit jaar via een online peiling hun mening geven over waterbeheer.

Het jongerenpanel bestaat uit jongeren die meedenken over actuele onderwerpen, zoals droogte, wateroverlast en veranderingen in het water. De samenstelling van het panel wisselt. Naast het panel kunnen jongeren deelnemen aan een online onderzoek.

Het besluit volgt op een voorstel dat het algemeen bestuur in november 2025 aannam. Daarin werd gevraagd om jongeren meer te betrekken bij besluiten over waterbeheer.

Het algemeen bestuur stelde op 8 juli ook het Educatiebeleid 2026-2033 vast. Met dit beleid wil het waterschap leerlingen kennis laten maken met waterbeheer en de taken van het waterschap.

Het waterschap neemt besluiten over de manier waarop het gebied wordt beschermd tegen problemen met water. Jongeren krijgen in de toekomst te maken met de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Daarom wil het bestuur hun mening betrekken bij de plannen voor de komende jaren.

Volgens heemraad Educatie Hennie Wiersma - den Dulk is het belangrijk dat jongeren kunnen meepraten over onderwerpen die invloed hebben op hun toekomst.

Het jongerenpanel start in 2027. De online jongerenpeiling en het nieuwe educatiebeleid beginnen in 2026.

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Door Internetredactie Omroep Archipel