RGO College ziet eerste lichting Up2Havo slagen voor mavo-examen





Alle 21 leerlingen van de eerste lichting van het onderwijsprogramma Up2Havo van RGO College zijn geslaagd voor het mavo-examen. De leerlingen begonnen vier jaar geleden aan de zesjarige havoroute, die is bedoeld voor leerlingen met een havo-advies die meer tijd nodig hebben om het havo-niveau te bereiken. Het merendeel stroomt na de zomer door naar havo 4, terwijl drie leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding in het mbo.

Up2Havo werd vier jaar geleden ingevoerd als alternatief voor de reguliere vijfjarige havo. Leerlingen volgen vanaf de brugklas onderwijs op havo-niveau, maar krijgen een extra leerjaar om de lesstof te verwerken en vaardigheden te ontwikkelen. Het mavo-examen in het vierde leerjaar vormt een tussenstap op weg naar het havo-diploma.

Volgens de school biedt de langere leerroute ruimte voor extra begeleiding, verdieping en maatwerk. Naast vakinhoudelijke kennis werken leerlingen aan vaardigheden als plannen, samenwerken, presenteren en reflecteren.

Coördinator Martina Westdorp zegt dat de route is bedoeld voor leerlingen die het havo-niveau aankunnen, maar meer tijd of begeleiding nodig hebben. Dat kan volgens haar samenhangen met persoonlijke omstandigheden of met de combinatie van school en sport op hoog niveau.

Van de 21 geslaagde leerlingen vervolgt het grootste deel de opleiding in havo 4. Drie leerlingen kiezen voor een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs. Komend schooljaar starten twee brugklassen met in totaal vijftig leerlingen in Up2Havo. De eerste lichting bestond uit één klas van 21 leerlingen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel