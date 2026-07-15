Raad stemt in met investering voor nieuwe school voor gespecialiseerd onderwijs





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft tijdens de raadsvergadering op 9 juli 2026 uitgebreid gesproken over het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarin de toekomst van schoolgebouwen in de gemeente wordt vastgelegd. Centraal stond het voorstel om bijna 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een school voor gespecialiseerd basisonderwijs aan de Boomgaardweg in Middelharnis. De raad besprak daarbij de kosten, de kwaliteit van de huisvesting en de manier waarop schoolgebouwen in de toekomst zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet.

De investering is bedoeld voor een nieuw schoolgebouw waarin de scholen voor gespecialiseerd basisonderwijs De Kompas en De Wegwijzer worden samengebracht. De scholen vallen onder verschillende schoolbesturen, maar krijgen straks één gezamenlijke locatie. Volgens het college sluit het project aan bij de landelijke ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs, waarbij leerlingen zoveel mogelijk dicht bij huis passend onderwijs kunnen volgen.

Het gebouw is ontworpen voor een gebruiksduur van ongeveer vijftig jaar. In het ontwerp is extra ruimte opgenomen om rust en overzicht te bieden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Ook komt er geen traditionele gymzaal, maar een zogenoemde beweegruimte die volgens het college beter aansluit bij de behoeften van deze doelgroep.

Naast de nieuwbouw besprak de raad de bredere uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan. Meerdere fracties pleitten ervoor om basisscholen binnen dezelfde dorpskern zoveel mogelijk in één gebouw onder te brengen. Volgens hen kan dat zorgen voor een betere benutting van de beschikbare ruimte en lagere kosten voor beheer en onderhoud.

De SGP benadrukte dat toekomstige projecten sober en doelmatig moeten worden uitgevoerd. De fractie vindt dat renovatie zoveel mogelijk de voorkeur moet krijgen boven nieuwbouw en dat de gemeente zich zoveel mogelijk moet houden aan de landelijke normen voor de financiering van schoolgebouwen.

Tijdens het debat kwam ook de financiering van onderwijshuisvesting aan bod. Verschillende raadsleden wezen erop dat de landelijke vergoedingen niet altijd voldoende zijn om de werkelijke bouwkosten te dekken. Daardoor moet de gemeente soms extra geld beschikbaar stellen om projecten mogelijk te maken.

Ook werd gesproken over de locaties die vrijkomen wanneer scholen verhuizen naar nieuwe gebouwen. Deze terreinen kunnen in de toekomst mogelijk worden herontwikkeld, bijvoorbeeld voor woningbouw. De raad wil daarbij niet alleen inzicht krijgen in mogelijke opbrengsten, maar ook in de kosten van sloop en herinrichting.

Verder werd stilgestaan bij de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan. Grote projecten vragen vaak een lange voorbereidingstijd, onder meer door overleg met betrokken partijen en een tekort aan technisch personeel. Daardoor schuiven projecten regelmatig door naar een later moment.

De wethouder zegde toe dat toekomstige voorstellen over onderwijshuisvesting duidelijker inzicht zullen geven in de verhouding tussen de landelijke normvergoeding en de werkelijke kosten van een project. Ook zal de gemeenteraad voortaan worden geïnformeerd over de financiële gevolgen van vrijkomende schoollocaties zodra daar meer duidelijkheid over bestaat.

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Door Internetredactie Omroep Archipel