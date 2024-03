Burgemeester bezoekt Havo-3 klas van CSG Prins Maurits

Op woensdag 20 maart 2024 kwam burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman op uitnodiging van havo-3 leerling Rheza langs. Ze raakten anderhalve maand geleden tijdens een inloopavond in gesprek over de jeugd en de toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat gesprek is met de klas voortgezet.

Het gesprek ging over veiligheid, activiteiten voor jongeren, natuur, windmolens, huizen en nog veel meer zaken. De leerlingen hebben in het kader hiervan vragen bedacht. Een van de vragen die gesteld werd: 'Kunnen er activiteiten voor jongeren in de kleinere dorpen georganiseerd worden?' 'Dat zouden we graag willen en dat is ook mogelijk. Er zijn veel ondernemers die activiteiten financieel willen ondersteunen, maar er zijn niet veel mensen die activiteiten willen organiseren.'

De burgemeester heeft alle vragen van de klas beantwoord. Ze kregen van de gemeente een fles water met de tekst 'Laten we nuchter blijven'. Het was een interessant lesuur voor de leerlingen van havo 3.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman genoot ervan om zo met jongeren in gesprek te kunnen gaan. Ze waardeerde de openheid in de gesprekken die ontstonden. "Het was voor mij waarschijnlijk net zo leerzaam als voor hen. Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Het is goed om van hen te horen waar zij behoefte aan hebben en hoe zij hun toekomst zien. Dat helpt ons als gemeente ook om de goede keuzes te maken."



Door Internetredactie Omroep Archipel