Burgemeester bezoekt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Donderdag 16 april 2020 was burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman op bezoek bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De burgemeester wilde persoonlijk horen hoe het de afgelopen weken gegaan is, hoe het nu is en hoe het met de artsen en verpleegkundigen en andere medewerkers gaat. Zij werd rondgeleid in het ziekenhuis en sprak met verpleegkundigen, artsen en het management van het ziekenhuis.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ik heb enorme waardering voor de zorgverleners die in deze moeilijke omstandigheden hun werk blijven doen. Ze gaan door, blijven positief en hebben aandacht en liefde voor hun patiënten”.

De frontlinie

De burgemeester sprak uitgebreid met Marieke van Splunter (afdelingshoofd IC en SEH), Jolanda Mackloet (afdelingshoofd Kliniek) en Bram Bolle (afdelingshoofd Acute Opname afdeling) over de impact die het coronavirus heeft op het zorgpersoneel. De effecten van de genomen maatregelen zijn zichtbaar, desondanks houdt iedereen zich strikt aan de voorzorgsmaatregelen. Bram Bolle: “Het vergt veel van het zorgpersoneel, maar alleen op deze manier houden we het virus onder controle.”

Dat beaamt ook Marieke Splunter: “We moeten er in onze logistiek rekening mee houden dat we te maken blijven houden met patienten met een verdenking op het coronavirus en bewezen besmet zijn met het coronavirus Ook al hebben we het coronavirus onder controle, COVID-19 blijft. Daarom blijven we mensen op de spoedeisende hulp die verschijnselen vertonen, beschouwen als risicopatiënten. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn.”

Zorg staat voorop

Het coronavirus oefent veel druk uit op het werk van de verpleging en de medewerkers van het ziekenhuis. Sinds de uitbraak gaat het personeel het virus dag in dag uit te lijf en het verlenen van goede zorg staat dan ook bij hen voorop. Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van CuraMare: “De burgemeester was zichtbaar onder de indruk van het bezoek, dat kon je duidelijk merken. Ze sprak haar waardering voor het werk meerdere malen uit."

“De gesprekken met de zorgverleners kwamen echt bij mij binnen. Het voelde alsof ikzelf in de eerste linie van de zorg stond”, aldus burgemeester Grootenboer-Dubbelman. “De oprechtheid over wat het met hen doet, hoe hard ze werken en hoeveel adrenaline erbij komt kijken maakte enorm veel indruk op mij.”

Alleen samen kunnen we corona verslaan

De dag eindigde met een gesprek met Ellen Hoogervorst, Koos Moerland en Mariska Shekary, leden uit de raad van bestuur van CuraMare. Koos Moerland: "De impact op ons ziekenhuis is groot. Iedereen doet zijn uiterste best om de zorg zo goed mogelijk te regelen. De extra inzet is echt enorm zichtbaar. Maar wat mooi is, is dat je de samenhorigheid iedere dag nog meer ziet groeien. We doen het echt met elkaar in deze crisistijd.”

Burgemeester Grootenboer - Dubbelman sloot haar bezoek af met woorden van dank: "Ik wil de zorgverleners ongelofelijk bedanken. Dat kun je niet genoeg doen. Wat ik vooral mee wil geven is: houd elkaar goed in de gaten en zorg goed voor jezelf, want we zullen dit nog een poos vol moeten houden!”