Burgemeester blikt terug op turbulent jaar tijdens nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee op dinsdagavond 7 januari 2025 sprak burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman over het turbulente jaar 2024. In haar toespraak benoemde zij zowel internationale spanningen als lokale gebeurtenissen die de gemeenschap hebben geraakt. "Het afgelopen jaar was turbulent, zowel wereldwijd als hier in onze gemeente," aldus de burgemeester.

Ze verwees naar onder andere de demonstratie van Kick-out Zwarte Piet, de komst van flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen en plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zware verkeersongevallen waarbij jonge inwoners het leven lieten, werden besproken. "Dat raakt mij diep, ik ben zelf ook moeder", zei Grootenboer-Dubbelman. "Het voelt als een enorme slag voor de families."

De burgemeester benadrukte het belang van verbinding en menselijkheid. Ze ziet bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie als een kans om mensen dichter bij elkaar te brengen.

De tweede ambtstermijn van de burgemeester loopt in september 2025 af. De burgemeester liet weten dat ze openstaat voor een derde ambtstermijn. "Ik vind Goeree-Overflakkee een bijzondere gemeente. Het is een groot gebied met relatief weinig inwoners, maar veel dorpen, een grote verscheidenheid aan cultuur, mooie natuur en veel water. Ik hou ervan."



Door Internetredactie Omroep Archipel