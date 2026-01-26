Burgemeester deelt zorgen over ontheffingen vuurwerkverbod

Burgemeesters door het hele land keren zich tegen de manier waarop het kabinet het vuurwerkverbod wil invoeren. Ondanks dit verbod mogen verenigingen ontheffingen aanvragen bij de burgemeester om toch vuurwerk af te steken. Per gemeente wordt dus beslist of en welke vereniging een vergunning krijgt. Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman plaatst vraagtekens bij deze werkwijze.

De burgemeester deelt de zorgen van onder meer burgemeester Carola Schouten van Rotterdam en burgemeester Alexander Pechtold van Delft over het voorgestelde verbod en de ontheffingen. Wie met oud en nieuw nog vuurwerk wil afsteken, moet daar in verenigingsverband toestemming voor vragen. Per vergunning mogen maximaal acht mensen vuurwerk afsteken. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en er moeten altijd minstens twee volwassenen bij zijn. Ook mag geen van de afstekers onder invloed zijn van alcohol of andere middelen.

“In de huidige vorm is het plan in de praktijk lastig uitvoerbaar en moeilijk te handhaven”, geeft een woordvoerder van de gemeente aan. “De voorwaarden die aan ontheffingen zijn gekoppeld, vragen om intensieve controles tijdens de jaarwisseling, zoals toezicht op alcohol- en drugsgebruik, het aantal deelnemers en de hoeveelheid vuurwerk. Dat is in die nacht niet realistisch en niet goed uitvoerbaar voor politie en handhavers. Daarnaast mogen gemeenten eigen beleid voeren. Dit kan leiden tot verschillende regels per gemeente, wat voor inwoners onduidelijk en moeilijk te begrijpen is en het risico op willekeur vergroot”, aldus de gemeente.

De mogelijkheid om collectief vuurwerk af te steken, was een van de drie voorwaarden die de Kamer had gesteld aan het vuurwerkverbod. De twee andere zijn een handhavingsplan en een compensatieregeling voor de branche. Milieustaatssecretaris Thierry Aartsen is verbaasd dat zoveel burgemeesters klagen over de uitwerking van het verbod. "De uitwerking van de spelregels is tot stand gekomen na intensief overleg met de gemeenten, de burgemeesters en de politie", zegt hij. Grootste punt van de kritiek is dat het plan moeilijk te handhaven is.

De gemeente geeft aan de tijd te nemen om het voorstel zorgvuldig te beoordelen, met aandacht voor veiligheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel