Burgemeester Grootenboer-Dubbelman bezuinigt liever niet op veiligheid

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor extra bezuinigingen. Dit hebben de burgemeesters van de 13 gemeenten in de regio woensdag 11 december 2024 besloten. Vanaf 2026 ontvangen Nederlandse gemeenten minder geld van het Rijk. Deze bezuinigingen, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al bestempeld als het Ravijnjaar, dwingen gemeenten kritisch te kijken naar hun uitgaven. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe het gemeentefonds wordt ingezet en waarop wordt bezuinigd.

Door Linda van der Klooster

Rampenbestrijding

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Het dagelijks bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Voor de VRR is burgemeester Carola Schouten van Rotterdam de voorzitter. Ada Grootenboer-Dubbelman vertegenwoordigt Goeree-Overflakkee in het bestuur.

Veiligheidsregio’s dragen zorg voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (GHOR). Toch ontkomt ook de VRR niet aan bezuinigingen. Het bestuur heeft besloten dat er zowel op de brandweerzorg als op andere taken van de regio gekort moet worden. Alleen Ambulancezorg wordt niet door gemeenten gefinancierd, maar door de zorgverzekeraars. Die ontspringen daarom de dans in deze bezuinigingsronde.

Hoger risico

De VRR kreeg de opdracht om te onderzoeken waar bezuinigingen mogelijk zijn. In een eerder voorstel werd 3% besparingen voorgesteld, maar dit werd door de meerderheid van het bestuur afgewezen. De burgemeesters eisen meer bezuinigingen die richting de 5% gaan en hebben de VRR verzocht om verder te kijken waar extra kan worden gesneden.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman is overigens geen voorstander van bezuinigen op de VRR. "De samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van veiligheid,” zegt ze. “Denk aan de toenemende geopolitieke spanningen en dreigingen als nepnieuws, cyberaanvallen of sabotage. Juist in deze maatschappelijke context is het van groot belang dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond effectief en daadkrachtig kan blijven opereren. Daarom is bezuinigen onverstandig. Sterker nog, eigenlijk zou investeren juist nodig zijn, maar door de huidige financiële situatie is dit niet haalbaar.”

Aanslagen

De meerderheid van het bestuur staat echter op extra bezuinigen. “En dat in een veiligheidsregio die het hoogste risico heeft in Nederland”, zegt woordvoerder René van der Linden van de VRR. “Dit gaat hoe dan ook pijn doen. Waar snijd je als alles belangrijk is? Het is een superdrukke regio met dagelijkse incidenten. Per jaar krijgt de brandweer meer dan 32.000 meldingen. Daarnaast hebben we ook te maken met dreigingen van aanslagen, uitdagingen rondom de energietransitie en groot onderhoud aan bruggen, waarbij we adviseren over de optimale aanrijdroutes voor hulpdiensten. Eigenlijk hebben we juist meer geld nodig om dit allemaal te kunnen doen.”

Veiligheid

Niet alle veiligheidsregio’s hoeven te bezuinigen. Sommige gemeenten verhogen juist hun bijdrage, bijvoorbeeld voor extra brandweermensen. Van der Linden waarschuwt: “Snijden in het budget gaat ten koste van de brandweerzorg en de veiligheid. Wij hadden gehoopt dat 3% bezuinigen voldoende zou zijn, maar de meerderheid van het bestuur vindt meer bezuinigingen nodig. We maken ons best zorgen.”

In februari 2025 komt het algemeen bestuur opnieuw bijeen om het aangepaste voorstel te bespreken.