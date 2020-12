Burgemeester ontsteekt lichtjes bij oorlogsgraven

Stichting WO2GO is evenals de laatste jaren betrokken bij het landelijke project Lichtjes op oorlogsgraven. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman ontstak op kerstavond 2020 de lichtjes in Dirksland bij een oorlogsgraf van kinderen.

Project Lichtjes op oorlogsgraven

In 1991 plaatsten schoolkinderen uit Holten op kerstavond brandende kaarsjes op de Canadese militaire begraafplaats, een initiatief van een Finse vrouw die deze traditie overbracht vanuit haar geboorteland. Inmiddels branden er op kerstavond op meer dan 400 locaties in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven.

Deelname Stichting WO2GO

Sinds 2016 doet Stichting WO2GO mee met het mooie project Lichtjes op oorlogsgraven. Tijdens de eerste jaren dat de stichting deelnam, werd er alleen nog een kaarsje gezet bij de 31 geallieerde militairen die op het eiland begraven liggen. Vorig jaar brandde er ook een lichtje bij de graven van Nederlandse militairen op Goeree-Overflakkee: Gerrit Born (Middelharnis), Jacob Breen en Mark van ’t Geloof (beiden Ouddorp), Jan Troost (Goedereede), Leendert Goedegebuur (Melissant) en Stoffel van Dam (Stellendam).

Dit jaar zorgt Stichting WO2GO ervoor dat bij alle graven van oorlogsslachtoffers op Goeree-Overflakkee een kaarsje brandt. Met de hulp van maar liefst twaalf vrijwilligers zal op kerstavond een kaarsje worden aangestoken bij 75 oorlogsgraven. De rouwkaarsen branden zo’n vijftig uur waardoor op beide kerstdagen een lichtje brandt ter herinnering aan hen die om het leven kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester ontsteekt lichtjes in Dirksland

Stichting WO2GO wilde dit jaar bij alle graven van oorlogsslachtoffers een kaarsje branden. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam graag deel aan dit unieke initiatief, waarmee zij het belang van dit soort herdenkingen onderschrijft. Op kerstavond ontstak zij op de begraafplaats aan de Kapoenstraat in Dirksland een aantal kaarsjes. Daar liggen namelijk de broertjes De Bruin en hun vriendje Beije Soldaat begraven. De vier jongetjes kwamen om het leven door een mijnexplosie op het gors tussen Herkingen en Melissant.

“Aangrijpend en confronterend om bij de graven van deze jonge kinderen te staan. Ik kan me het verdriet en de ontreddering voorstellen van de ouders die hun kinderen moesten begraven. Onmenselijk zwaar”, aldus de burgemeester. “Het is goed om met kerst – het feest van het licht – stil te staan bij hen die omkwamen in oorlogstijd, jong en oud. Door de lichtjes realiseren we ons ook wat een rijkdom het is dat we in vrede leven.”

Bijzonder is ook dat twee nichtjes van de overleden broertjes een speelgoedauto hebben geschonken aan stichting WO2GO. Dat is een auto waarmee de jongens zelf hebben gespeeld. Deze speelgoedauto werd voor een korte periode bij het graf geplaatst op het moment dat de burgemeester het kaarsje aanstak.

Inachtneming coronamaatregelen

Stichting WO2GO hield rekening met de coronamaatregelen tijdens dit unieke landelijke project. Het aansteken van de lichtjes vond eind van de middag/begin avond plaats en namens de stichting waren er maximaal twee mensen aanwezig op de begraafplaatsen.