Burgemeester verrast brandweerkorps Dirksland

"Het brandweerkorps van Dirksland, de beste van Nederland! Daar zijn wij als college van burgemeester en wethouders ontzettend trots op!" Woorden van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, bij haar verrassingsbezoek aan de kampioenen dinsdag 8 oktober 2019.

Het is dinsdagavond. De blusgroep staat op het punt om de geplande oefenavond te beginnen in de brandweerkazerne van Dirksland. Er wordt verrast gereageerd als de burgemeester plotseling de kazerne binnen komt lopen. Aanleiding van haar bezoek is de prachtige prestatie die de groep op zaterdag 5 oktober 2019 leverde.

De beste van Nederland

De blusgroep mag zich sinds zaterdag hoofdklasse-kampioen van Nederland noemen. Op de vraag van de burgemeester wat de sleutel tot het succes was, volgt een eensgezinde reactie: “Rustig blijven!”. Van de zes deelnemende blusgroepen behaalden de brandweermannen uit Dirksland de meeste punten bij de complexe vaardigheidstoets in Schijndel. "We zijn er ontzettend trots op", zegt Martijn Bestman, coördinerend bevelvoerder.

Felicitatie

De burgemeester feliciteert de blusgroep met de prachtige prestatie. "Vanmorgen in de collegevergadering bespraken we hoe uniek het is dat jullie kampioen van Nederland zijn geworden. We hebben iets speciaals laten maken om jullie te feliciteren." Martijn Bestman neemt het cadeau van het college in ontvangst: een op aluminium gedrukte groepsfoto van de blusgroep. Ook krijgt de kampioensploeg een taart om hun overwinning te vieren.

Waardering

De burgemeester spreekt haar waardering uit voor de blusgroep uit Dirksland, maar ook voor alle brandweermensen op Goeree-Overflakkee. "Jullie staan dag en nacht klaar voor onze samenleving, om onze veiligheid te waarborgen. Daar zijn we jullie dankbaar voor!"