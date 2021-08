Busje in de sloot en fietser gewond

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge is woensdag 25 augustus 2021 een busje in de sloot gereden. Het eenzijdige ongeval gebeurde in de polder vlakbij tankstation De Tille. De politie en ambulance werden opgeroepen om hulp te verlenen.

Ambulancebroeders hebben een inzittende onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis.

Eerder die middag moesten hulpverleners naar de Kraaijerdijk in de polder tussen Melissant en Dirksland. Een fietser was daar ten val gekomen. Ambulancepersoneel heeft de man ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen.