Busje komt zo, als er genoeg vrijwillige chauffeurs zijn

De bushalte is er al, maar er vertrekt nog geen bus vanaf Herkingen. Buurtbus Goeree-Overflakkee is namelijk dringend op zoek naar vrijwillige buschauffeurs. Als er daar genoeg van zijn, kan er, naast de bestaande buslijn tussen Middelharnis en Ooltgensplaat, een tweede bus komen, die ook door Herkingen en Nieuwe-Tonge rijdt.

De Buurtbus is gewoon openbaar vervoer van Connexxion, met een vaste dienstregeling en in- en uitchecken met de OV-chip. Verschil is dat de bus maximaal 8 personen kan meenemen en dat alle chauffeurs vrijwilligers zijn. Volgens de busmaatschappij is het anders niet rendabel om de bus te laten rijden. De Buurtbus is hard nodig, want verder rijdt er nu geen openbaar vervoer op Herkingen.

Vorige maand won Transdev, de nieuwe naam van Connexxion, de aanbesteding om het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee te blijven verzorgen. Vanaf december 2025 keert buslijn 135 terug. Die gaat dan ook door Herkingen rijden. Tot die tijd wil Buurtbus Goeree-Overflakkee het dorp meenemen in de dienstregeling.

De Buurtbus heeft bijna het benodigde aantal chauffeurs behaald om te kunnen starten met de nieuwe buslijn. Het is wachten op de laatste paar. Aanmelden of meer informatie opvragen kan via 06-37170668 of secretaris@buurtbus-go.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel