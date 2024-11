Buslijn 135 keert eind 2025 terug

Vanaf eind volgend jaar komt buslijn 135 terug en gaat dan ook in het weekend rijden tussen Herkingen en Ooltgensplaat, via Dirksland, Middelharnis en Sommelsdijk, Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel. Daarnaast worden de tijden van lijn 104, die van en naar Renesse rijdt, uitgebreid. Hierdoor wordt onder andere de bereikbaarheid van Port Zélande verbeterd.

Deze aanpassingen komen door de nieuwe concessie voor busvervoer die voor 13 jaar aan vervoersmaatschappij Transdev is verleend. Vanaf 14 december 2025 zal Transdev het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee verzorgen. Op dit moment voert Transdev ook al de lopende concessie uit, maar vanaf eind volgend jaar zal de merknaam veranderen van Connexxion naar Transdev.

In de nieuwe concessie, die in december 2025 van start gaat, zal het openbaar vervoer flink verbeteren. Het aantal ritten zal met ongeveer 20% toenemen in 2028 vergeleken met nu. De begin- en eindtijden worden verruimd en de bussen zullen vaker rijden.

Stoelverwarming

Transdev zet zich ook in voor duurzaamheid en zal meteen bij de start 100% uitstootvrije bussen inzetten. Deze nieuwe bussen zijn comfortabeler en bieden bijvoorbeeld stoelverwarming en oplaadpunten voor smartphones.

Het provinciebestuur is tevreden met het resultaat van de aanbesteding. "Dit is een belangrijke stap vooruit voor het openbaar vervoer op beide Zuid-Hollandse eilanden", zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen van Verkeer en Vervoer. "We hebben hiermee een eind gemaakt aan de achteruitgang in het aanbod. Met het nieuwe maatwerkvervoer bereiken we ook de kleinste dorpen, zelfs plaatsen die momenteel geen openbaar vervoer hebben."



Door Internetredactie Omroep Archipel