Buurt- en spelmiddag verbetert leefbaarheid in Middelharnis

Stichting ZIJN, Oost West Wonen, de politie en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben donderdag 30 mei 2024 gezamenlijk een buurt- en spelmiddag georganiseerd op het Rubensplein in Middelharnis. Dit evenement bracht bewoners, organisaties en de politie samen om te praten over de leefbaarheid in de wijk.

Medewerkers van de verschillende organisaties waren aanwezig om in gesprek te gaan met de inwoners over hun buurt. De focus lag op hoe de leefomgeving verbeterd kan worden en wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Ook de politie speelde een actieve rol tijdens de middag. De twee wijkagenten benadrukten het belang van verbinding met de bewoners op een laagdrempelige manier. Ze zochten vooral contact met de jeugd, wat bijdroeg aan een positieve interactie.



Door Internetredactie Omroep Archipel