Buurtbus naar Herkingen komt eraan

Busje komt zo, want er zijn genoeg vrijwilligers. Buurtbus Goeree-Overflakkee deed begin december een oproep voor vrijwillige buschauffeurs. Naar aanleiding daarvan meldden zich de laatste benodigde chauffeurs aan. Vanaf maandag 27 januari 2025 gaat er naast de bestaande buslijn tussen Middelharnis en Ooltgensplaat een tweede buslijn rijden, die ook Herkingen en Nieuwe-Tonge aandoet.

In de tussentijd worden de benodigde officiële zaken, zoals een Verklaring Omtrent Gedrag en medische keuring, geregeld. De eerste rit van lijn 735 start in de ochtend van maandag 27 januari in Middelharnis. “Wij willen daar een klein feestje van maken,” zegt voorzitter Wim Schoordijk van het bestuur van Buurtbus Goeree-Overflakkee. "Wethouder Henk van Putten zal daar ook bij zijn, net als iemand van Provinciale Staten."

Rendabel

De Buurtbus is gewoon openbaar vervoer van Connexxion, met een vaste dienstregeling en in- en uitchecken met de OV-chipkaart. Het verschil is dat de bus maximaal 8 personen kan meenemen en dat alle chauffeurs vrijwilligers zijn. Volgens de busmaatschappij is het anders niet rendabel om de bus te laten rijden. De Buurtbus is hard nodig, want verder rijdt er nu geen openbaar vervoer op Herkingen.

Vorige maand won Transdev, de nieuwe naam van Connexxion, de aanbesteding om het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee te blijven verzorgen. Vanaf december 2025 keert buslijn 135 terug. Die gaat dan ook door Herkingen rijden. Tot die tijd wil Buurtbus Goeree-Overflakkee het dorp meenemen in de dienstregeling.

Weekenden

De vrijwillige chauffeurs zitten eens per week een paar uur achter het stuur, dankzij een pool van 25 vrijwilligers. De laatste drie meldden zich vrijdagmiddag 13 december 2024 aan. De bus gaat op doordeweekse dagen rijden tussen acht uur 's ochtends en zes uur 's avonds. Als buslijn 135 terugkeert, eind volgend jaar, gaat die ook in de weekenden rijden.



Door Internetredactie Omroep Archipel