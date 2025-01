Cadeautje van CliniClowns voor ziekenhuis

CliniClowns heeft de afdeling Kindergeneeskunde van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 19 december 2024 een nieuwe module voor de Qwiek.Up geschonken. De Qwiek.Up is een verrijdbare belevingsprojector die vrolijke en rustgevende projecties op de muur of op het plafond creëert. Het helpt kinderen om tijdens een medisch onderzoek of bloedafname beter te ontspannen, omdat ze worden afgeleid.

Op de nieuwe module zijn ook de CliniClown Mimus en Clown Teun te zien. De nieuwe module wordt onder meer ingezet tijdens het bloedafnamespreekuur voor kinderen met angst of trauma. Daarnaast komt het apparaat ook goed van pas bij andere medische handelingen.



Door Internetredactie Omroep Archipel