Calamiteitenproef bij schutsluis Middelharnis

Gemeente Goeree-Overflakkee en Waterschap Zuid-Hollandse Delta doen dinsdag 24 september 2024 een grootschalige calamiteitenproef bij de schutsluis in Middelharnis. Gemeente en waterschap testen die dag tussen 8:00 en 17:00 uur het protocol voor hoge waterstanden. Hierbij worden onder andere stalen schotten in de sluis geplaatst, zoals dat in noodsituaties met extreem hoog water het geval zou zijn. Tijdens deze proef zal ook de technische staat van de sluis en de bijbehorende schotten grondig worden gecontroleerd.

De oefening is bedoeld om te testen of de sluis optimaal functioneert als die gesloten moet worden bij uitzonderlijk hoge waterstanden. Dit is belangrijk om de veiligheid in zulke situaties te garanderen.

De calamiteitenproef kan leiden tot hinder voor de scheepvaart, omdat de sluis tijdens de werkzaamheden gesloten blijft. Mocht de sluis voor het testmoment gesloten zijn omdat het daadwerkelijk hoog water is, dan kunnen schepen gebruikmaken van een aangepast schutrooster van 07:00 tot 08:00 uur. Vanaf 18:00 uur worden de reguliere schuttijden hervat en zal de sluis weer normaal in gebruik zijn.



Door Internetredactie Omroep Archipel