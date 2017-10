Camping Oude-Tonge definitief tegen de vlakte

Het voormalige terrein van camping Oude-Tonge wordt langzaam leeggeruimd. Ex-huurders hebben hun eigendommen reeds verwijderd. Een sloopbedrijf verwijdert nu de achtergebleven opstallen en de riolering. Een kale vlakte blijft straks over, want het Handelsterrein heeft nog geen nieuwe bestemming.

Ruim veertig jaar lang wisten eilanders, regiogenoten en Duitse toeristen de camping langs het Spuikanaal te vinden. Clara van Sprang uit Rotterdam bijvoorbeeld had hier haast veertig jaar een uitgebouwde caravan, waar ze vaak en met plezier bivakkeerde. Maar de laatste jaren zag ze de camping razendsnel achteruit gaan.

Bouwval

"De camping ligt er nu heel armoedig bij, het is een complete bouwval. Het gras wordt niet meer gemaaid, er hangt noodverlichting en veel mensen hebben de huur opgezegd," vertelde ze begin 2016.

Eigenaar Leen Moyaart investeerde nauwelijks meer in het terrein, nadat hij al in 2014 had aangegeven de camping te willen sluiten. Huurders werd gevraagd hun eigendommen te verwijderen. Alleen zaken die voor de brandveiligheid noodzakelijk waren, paste hij aan.

Van de tachtig huurders in de hoogtijdagen, bleven uiteindelijk slechts acht campinggasten over. Zij spanden in 2016 een rechtszaak aan tegen Mooyaart omdat ze door de sluiting de investeringen in hun vakantiewoning in rook zaken opgaan. Uiteindelijk is het terrein afgekeurd en moest de camping definitief op slot.

Brand

Sindsdien brak er regelmatig brand uit in de verlaten opstallen, wat weer tot onrust leidde in het dorp. Om die reden wordt nu het terrein schoongeveegd. Grondeigenaar Dingeman van Es van Estate Invest onderzoekt ondertussen wat mogelijk is met het perceel aan het Handelsterrein.

"Het huidige bestemmingsplan staat op deze locatie (verblijfs)recreatie toe en wij overwegen nu chaletwoningen te bouwen, voor recreatie. Als het bestemmingsplan wordt gewijzigd zou een zorginstelling op deze locatie ook prima passen. Maar een camping zoals het was met caravans, is absoluut niet meer aan de orde."

Van Es heeft een voorkeur voor het bouwen van nieuwe woningen op deze locatie, maar dat lijkt vooralsnog geen optie. "De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat er enkel voor eigen behoefte gebouwd mag worden op Goeree-Overflakkee, het zogenaamde migratiesaldo 0. Hierdoor is er (vrijwel) geen ruimte meer voor nieuwe woningbouwinitiatieven op het eiland."