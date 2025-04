Vuur van vrijheid met indrukwekkende bevrijdingsestafette

Op maandag 5 mei 2025 viert Goedereede niet alleen 80 jaar vrijheid, maar ook de kracht van samenwerking, herdenking en doorvertellen. Het Bevrijdingsvuur, ontstoken in Wageningen, wordt dit jaar via een estafetteloop van ruim 150 kilometer naar de Markt van Goedereede gebracht. Wat begint als een symbolische vlam in de nacht, groeit uit tot een gezamenlijk moment van bezinning, verbondenheid en feest.

In de vroege ochtend van 5 mei vertrekken tientallen lokale lopers vanuit Wageningen. Onder begeleiding van vrijwilligers en fietsers dragen zij het vuur over de Zuid-Hollandse eilanden richting Goedereede. Rond 16:00 uur wordt de aankomst van het vuur verwacht, waar basisschoolkinderen het laatste stuk meelopen en het publiek hen opwacht met applaus.

De drijvende kracht achter dit lokale initiatief is Desirée van Halewijn, die het idee al jaren met zich meedraagt. “Mijn vader was elf toen hij op 14 mei 1940 het bombardement op Rotterdam zag vanaf het dak in Vlaardingen,” vertelt Van Halewijn in een interview voor radioprogramma Op de Hoagte. “Zijn verhalen hebben mij gevormd. Hij zei altijd: ‘Blijf het vertellen. Als die Canadees of die Engelsman er niet was geweest, leefden wij nu misschien in een heel andere wereld.’”

Die drang om het verhaal door te geven vormt de kern van het initiatief. Van Halewijn: “Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Kijk naar Oekraïne, kijk naar de wereld. Juist daarom moeten we dat vuur blijven doorgeven – letterlijk en figuurlijk.”

Samen met de Oranjevereniging Goedereede en lokale sportverenigingen werd het plan werkelijkheid. De technische invulling van de loop kwam in handen van Johan Langbroek, trainer bij de Stellerunners. “Toen ik het hoorde dacht ik: natuurlijk doen we mee,” zegt hij. “De Oranjevereniging had dit nog nooit georganiseerd, maar heeft het geweldig opgepakt. Wij hebben geholpen met het loopplan. 150 kilometer? Dat betekent dertig blokken van vijf kilometer. Zo simpel is het soms.”

De route is zorgvuldig uitgestippeld zodat alle dorpen op het eiland worden aangedaan. “We wilden dat iedereen mee kon doen. Van sportieve lopers tot basisschoolleerlingen. En ondertussen zamelen we geld in voor War Child,” aldus Van Halewijn.

Langbroek vult aan: “We hebben in onze groep mensen die dit soort lange afstanden aankunnen, sommigen hebben zelfs de Roparun gelopen of solo 200 kilometer. Maar het mooie is: je hoeft geen topsporter te zijn. Samen loop je het.”

Het evenement belooft ook op de Markt in Goedereede een feest te worden, met muziek van De Juf, DJ Jan Looij, foodtrucks, livemuziek en toespraken van onder anderen de burgemeester. De aankomst van het vuur vormt het emotionele hoogtepunt.

Desirée van Halewijn vat het gevoel samen: “Soms moet je gewoon beginnen. Een verhaal vertellen. Een vuurtje aansteken. En dan blijkt: één vonk kan genoeg zijn om een heel dorp in beweging te krijgen.”

Door Internetredactie Omroep Archipel