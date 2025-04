Fiets en overkapping beschadigd door brand

Zondagochtend 27 april 2025 is de brandweer rond 08:30 uur gealarmeerd voor een brand aan de Koningin Julianaweg in Sommelsdijk. Ter plaatse bleek een bromfiets bij bushalte 'Sommelsdijk Zuid' in brand te staan.

Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat de bromfiets volledig uitbrandde. Ook een naast geparkeerde fiets raakte beschadigd, evenals de overkapping.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel