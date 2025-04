De Getijdentafel wint kunstwedstrijd Spuiplein

De laatste weken van april 2025 waren erg spannend voor kunstenaars Maarten Schaubroeck, Leo van den Bos, Martijn Schoots en Ellen van der Bok. Een deskundige commissie selecteerde namelijk hun ontwerpen van een kunstwerk voor het Spuiplein in Middelharnis uit maar liefst 33 inzendingen. Vervolgens mochten alle inwoners van Goeree-Overflakkee van 24 maart tot en met 14 april stemmen op hun favoriete ontwerp via praatmee.goeree-overflakkee.nl. En dat gebeurde volop.

In totaal stemden 531 mensen op hun favoriete ontwerp. Het was een spannende strijd, waarbij vooral de Getijdentafel van Martijn Schoots en ’t Spuie van Ellen van der Bok heel dicht bij elkaar lagen. Maar er kan er maar 1 de winnaar zijn.

De Getijdentafel van Martijn Schoots wint de kunstwedstrijd Spuiplein

Het ontwerp kreeg maar liefst 234 stemmen. De Getijdentafel is een ronde natuurstenen tafel waarop je kunt ontdekken hoe de zon en de maan het ritme van spring- en doodtij bepalen. Ook laat de tafel zien hoe de waterstand verandert ten opzichte van het NAP en hoe het getij dagelijks 50 minuten verschuift. Het ontwerp is geïnspireerd door de sterke band die Middelharnis vroeger had met de zee. De haven lag in een getijdengeul in het Haringvliet en visserij was een belangrijke bron van inkomsten voor het dorp. Om verzanding tegen te gaan, werd in 1634 een spuikanaal gegraven achter de Westdijk. Bij vloed stroomde het water de spuikom in, bij eb stroomde het terug de haven in. Deze verbinding met het open water bleef bestaan tot 1971. Toen werden de Haringvlietsluizen gebouwd en werd het Haringvliet afgesloten van de zee. Hierdoor verdwenen eb en vloed, en daarmee ook vissen zoals de fint en andere zoutminnende flora en fauna, die je ook kunt zien op de Getijdentafel.

Het ontwerp omvat het hele Spuiplein

De kunstenaars ontwierpen namelijk niet alleen een kunstwerk, maar gaven ook hun visie op een groene en toegankelijke omgeving rondom het kunstwerk. Dat is ook zo bij de Getijdentafel. Rondom de tafel komt een rustige en groene plek waar bezoekers om het kunstwerk heen kunnen zitten. En dat is niet het enige. Naast de Getijdentafel worden op verschillende plekken op het plein natuurstenen tegels geplaatst. Die markeren bijvoorbeeld de NAP-hoogtes die ook op de tafel staan aangegeven of laten zien hoe lang het water er tijdens vloed over zou doen om tot de bovenkant van de muur te komen. Zo brengt het kunstwerk de beleving van eb en vloed terug in het dorp. Kunstenaar Martijn Schoots: "Voor mij gaat dit kunstwerk over verwondering. Het Spuiplein was ooit een plek waar het water tijdens vloed steeds opnieuw de ruimte vulde. Wanneer je er nu rondloopt, is dat nauwelijks nog voor te stellen. Met de Getijdentafel wil ik mensen laten stilstaan bij dit verleden — om zich erover te verwonderen, of juist nieuwsgierig te worden. Ik hoop dat het voor iedereen een fijne verblijfs- en ontmoetingsplek zal zijn."

Het kunstwerk wordt in 2027 gerealiseerd

Binnenkort gaan de gemeente en kunstenaar Martijn Schoots in gesprek om het kunstwerk in het definitieve ontwerp van het Spuiplein in te passen. De herinrichting van het Spuiplein vindt naar verwachting in 2027 plaats, na de oplevering van de nieuwbouwwoningen. Dan wordt ook het kunstwerk gerealiseerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel