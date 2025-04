Van een hof naar een recreatieve moestuin

Al meer dan honderd jaar worden er groenten en aardappelen geteeld aan de Boomgaardweg in Middelharnis. Een perceel tuingrond van bijna anderhalf hectaren, in eigendom van het Predikantschap van Langeraar. Tot een paar jaar terug werden de tuinen, met tussenkomst van een notariskantoor, rechtstreeks verhuurd aan de gebruikers. Er was wat leegstand en de staat van onderhoud was ondermaats. Daarom werd op initiatief van een aantal zittende huurders op 1 januari 2024 de Volkstuinvereniging ‘An de Boagerd’ opgericht. De 'handen gingen uit de mouwen' en leegstaande percelen werden aangepakt en gecultiveerd en hebben inmiddels weer nieuwe huurders.

Veel gezelligheid en samenwerking

Was het traditionele hof van vroeger er vooral om de monden te vullen en een wintervoorraad aan te leggen, tegenwoordig heeft de moestuin - naast het telen van groenten – ook een recreatieve en educatieve functie gekregen. Er staat 'her en der' een schuurtje of een kasje en soms ook een trampoline voor de kinderen, want de moestuin is steeds vaker een gezinsactiviteit. Kinderen hebben een eigen stukje in de moestuin, waar ze hun eigen producten verbouwen en zo leren hoe groenten en fruit groeien. En onderling is er een gezellig praatje en wordt samengewerkt, stekjes uitgewisseld of adviezen gedeeld.

Op dit moment zijn er nog enkele percelen te huur. Lijkt het u ook leuk om aan een moestuin te beginnen, neem dan contact op met Henk Ariese telefoon 06-11565066. Dan kunt u deze zomer nog producten telen in uw eigen moestuin. De percelen variëren van 80 tot 400 m2.

