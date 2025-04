Gewonde na botsing tussen brommer en auto

Maandagavond 28 april 2025 is vlak voor middernacht een brommer in botsing gekomen met een auto op de Tilsedijk, tussen Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel.

De brommer raakte de rechterzijkant van de auto, waardoor schade ontstond. Het zijachterraam van de auto brak, wat leidde tot een grote hoeveelheid glassplinters op het wegdek.

De bestuurder van de brommer is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Door Internetredactie Omroep Archipel