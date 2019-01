Camping uit Den Bommel wint Gouden Zoover Award

Donderdag 10 januari 2019 zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Camping De Lage Werf heeft een Gouden Zoover Award gewonnen. Gedurende het hele jaar 2018 zijn er 104 reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.

Een 9.2 voor de camping

De consument beoordeelde Camping De Lage Werf met een waarderingscijfer 9.2. "We zijn ontzettend blij met deze hoge waardering van onze gasten. We doen ons uiterste best elke dag om de beste service en kwaliteit te bieden en dan is het natuurlijk geweldig dat dit beloond wordt met een Gouden Zoover Award. Dit is immers waar we het voor doen, tevreden gasten", aldus Miranda Buys, eigenaresse van de camping.

Camping De Lage Werf is een kleinschalige, rustige camping, gelegen net buiten Den Bommel in het gehuchtje Zuidzijde. De camping is voorzien van een modern verwarmd sanitair gebouw, kleine speeltuin en speelveldje met trampoline e.d voor de kinderen.

Over de Zoover Awards

De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en geven erkenning aan de best gewaardeerde accommodaties in Nederland en Europa. Door gasten simpelweg een review te laten schrijven over de ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op een Award. Alle reviews over het volledige jaar 2018 worden meegenomen.