Campings en recreatieparken weer open voor vaste plekken

Met ingang van zaterdag 9 mei 2020 mogen mensen met vaste plekken op campings, recreatieparken in Rotterdam-Rijnmond weer volledig gebruik maken van hun stacaravan, boot met vaste ligplaats, recreatiewoning, die voor een heel seizoen aan hen is verhuurd of bij hen in eigendom is. Dit met de voorwaarde dat deze vaste plekken voorzien zijn van eigen sanitair.

Dit besluit heeft burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, genomen op verzoek van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en haar collega burgemeesters van de recreatiegemeenten in de regio. De recreatieondernemers zijn middels een brief op de hoogte gesteld van dit besluit.

Versoepelen

Sinds eind maart waren op Goeree-Overflakkee de campings en recreatieparken gesloten voor nachtrecreatie, vanaf 7 april gold een algeheel verbod op recreatief verblijf. Deze maatregel werd getroffen om besmetting te voorkomen en zo de zorgcapaciteit in de regio zoveel mogelijk te kunnen ontlasten. Vanaf 29 april was het alweer mogelijk overdag op vaste plekken te verblijven. Omdat de druk op deze zorg in de regio afneemt en de reguliere zorg weer opstart, zet ook Rotterdam-Rijnmond hierin een volgende stap.

Verantwoordelijkheid

Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ik ben blij dat de voorzitter van de Veiligheidsregio het besluit heeft genomen om de maatregelen te versoepelen, vooral voor de recreatieondernemers. Samen met mijn collega burgemeesters en een afvaardiging van de recreatiesector deden wij een voorstel aan de voorzitter van de Veiligheidsregio om de maatregelen in de recreatiesector stapsgewijs te versoepelen. Ik wil daarbij het belang benadrukken om ons te blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM. Hoe meer de maatregelen versoepeld worden, hoe groter het beroep dat gedaan wordt op onze eigen verantwoordelijkheid.”

Stapsgewijs

De maatregelen worden stapsgewijs versoepeld. “Het grote belang blijft om de druk op de zorg niet op te laten lopen”, aldus Ada Grootenboer-Dubbelman. Daarom blijft ook het gedeelde sanitair op de parken gesloten en kan er vooralsnog geen losse verhuur van recreatief verblijf plaatsvinden.