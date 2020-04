Caravan in brand en auto op z'n kant

De hulpdiensten zijn woensdag 15 april 2020 uitgerukt voor een tweetal incidenten. Als eerste kwam er aan het einde van de middag een melding binnen van een brand aan de Zuiddijk in Oude-Tonge. Grote rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.

Ter plaatse gekomen bleek een caravan in brand te staan. Brandweerliederen hebben de brand geblust maar van de caravan is niet veel meer over. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Even later kwam er een melding binnen bij de meldkamer van een eenzijdig ongeval aan de Amberlaan in Dirksland. Een personenauto was door (nog) onbekende reden op z’n kant terecht gekomen. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel.