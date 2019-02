Caravans uitgebrand en zwaar beschadigd in Middelharnis

In de nacht van 1 op 2 februari 2019 is er brand uitgebroken in een loods. Het gebouw bevindt zich aan de Industrieweg in Middelharnis. Onder een groot afdak stonden caravans opgeslagen. De brandweer bluste de brand met meerdere eenheden waaronder een hoogwerker.

Diverse caravans zijn uitgebrand en zwaar beschadigd door de brand.