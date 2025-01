Carnegie onderscheiding voor redding van drie kinderen uit brand

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft twee zilveren draagmedailles van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt aan René Nijhuis en René Limburg. De twee medewerkers van het RAD ontvingen donderdag 16 januari 2025 deze waardering voor hun heldhaftige optreden op 13 november 2024. Ze redden drie kinderen uit een brandende slaapkamer.

Op woensdag 13 november waren René Nijhuis en René Limburg aan het werk bij een woonhuis in Melissant. Ze hoorden kinderen gillen en roepen vanachter een slaapkamerraam. Achter de kinderen zagen ze vuur en rookontwikkeling. Direct belden de heren 112, en zonder aarzelen gingen ze naar binnen. Daar zagen ze drie kinderen in paniek. Ze pakten de kinderen op, en brachten ze veilig naar beneden. René Limburg moest behandeld worden voor de inhalering van rook.

Carnegie Heldenfonds

Het Carnegie Heldenfonds staat voor één van de meest bijzondere vormen van burgerschap: het redden van andermans leven. Het doel van de stichting, opgericht in 1911, is om heldenmoed te bevorderen. Het Carnegie Heldenfonds reikt onderscheidingen uit aan mensen die met gevaar voor eigen leven het leven van een ander hebben gered, of hebben geprobeerd dat te doen.

Moed

Burgemeester Grootenboer prees de heren om hun moed. “Met gevaar voor eigen leven zijn jullie in actie gekomen. Door jullie doortastende en snelle handelen zijn deze drie jonge kinderen er ongeschonden vanaf gekomen! Deze onderscheidingen zijn dan ook meer dan terecht!



Door Internetredactie Omroep Archipel