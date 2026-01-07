Op de Hoagte live op locatie bij NTVV in Nieuwe-Tonge

Het radioprogramma Op de Hoagte staat woensdagavond 14 januari 2026 in het teken van het 75-jarig bestaan van voetbalvereniging NTVV. De uitzending vindt plaats aan tafel op De Kopernis in Nieuwe-Tonge en is van 19:00 tot 21:00 uur live te volgen. Bezoekers zijn van harte welkom.

In het eerste uur schuiven leden van de jubileumcommissie van NTVV aan. Met hen wordt teruggeblikt op de geschiedenis van de vereniging en vooruitgekeken naar de activiteiten die in het jubileumjaar op de planning staan.

In het tweede uur zijn trainer Sander van Tilborg en spelers uit de selectie te gast. Zij blikken terug op de eerste seizoenshelft en kijken vooruit naar de tweede helft van de competitie.

Tip de redactie

Door Internetredactie Omroep Archipel