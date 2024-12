CBS Albert Schweitzer wordt gerenoveerd

De leerlingen van Christelijke basisschool Albert Schweitzer in Stad aan het Haringvliet komen na de vakantie in een heel andere school terug. Letterlijk. Want een jaar lang zullen ze les krijgen in een tijdelijk gebouw, terwijl hun eigen schoolgebouw drastisch wordt gerenoveerd. Het contract met de aannemer werd vlak voor de kerstvakantie getekend. De leerlingen van de leerlingenraad zetten ook hun handtekening op het contract.

Het renoveren van de school komt voort uit het IHP, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019 - 2025. Daarin werken de scholenkoepels en de gemeente Goeree-Overflakkee samen aan vernieuwing en verduurzaming van de gebouwen voor het basisonderwijs. Het gerenoveerde schoolgebouw van CBS Albert Schweitzer is naar verwachting begin 2026 klaar.



Door Internetredactie Omroep Archipel