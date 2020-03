CBS: meer misdrijven op Goeree-Overflakkee

Het totale aantal geregistreerde misdrijven is in 2019 flink opgelopen op Goeree-Overflakkee. In 2018 kwam het totale aantal misdrijven nog op 1215, in 2019 steeg dit aantal naar 1340. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die maandag 2 maart 2019 zijn gepubliceerd.

Met name oplichters waren in 2019 actiever op het eiland dan in 2018. De cijfers laten in deze categorie een stijging zien van 95 naar 125 geregistreerde misdaden. Ook het aantal gevallen van valsheid in geschriften steeg fors: van 35 in 2018 naar 80 in 2019.

In de categorie gewelds- en seksuele misdrijven werden in 2019 vijf verkrachtingen, vijf levensmisdrijven en vijf zaken van ontucht met misbruik van gezag geregistreerd. Onder een levensmisdrijf vallen moord en doodslag, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek voor zover niet binnen de wet is toegestaan en het plegen van illegale abortus.

Ook het aantal verkeersmisdrijven was in 2019 een stuk hoger dan een jaar eerder. De stijging is grotendeels te wijten aan meer mensen die de plaats van het ongeval verlieten. Dat gebeurde vorig jaar 200 keer, tegen 170 'doorrijders' in 2018. Het aantal drugsmisdrijven steeg van 20 misdrijven in 2018 naar 25 in 2019.

In de lijst staan ook enkele dalers. Het aantal vernielingen daalde bijvoorbeeld van 205 naar 190. Ook waren in 2019 minder mensen slachtoffer van diefstal en inbraak. Afgelopen jaar bleef de teller steken op 490 misdrijven, 15 minder dan in 2018.

Bron: EilandenNieuws.nl