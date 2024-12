CDA bezoekt Dagwinkel en andere instellingen in Herkingen

Een delegatie van het CDA bracht tijdens de dorpentoer 30 november 2024 aan Herkingen een bezoek aan de Dagwinkel. De partij bezoekt vaker dorpen op het eiland.

De eigenaresse van de Dagwinkel deed onlangs een dringende oproep aan de inwoners om vaker boodschappen te doen, zodat het voortbestaan kan worden gewaarborgd. De winkel is meer dan een buurtsuper. Inwoners van het dorp kunnen er ook herhaalrecepten van de apotheek halen, er is een PostNL punt, een stomerij en een pinautomaat. Bovendien is het een belangrijk ontmoetingspunt voor de inwoners van het afgelegen dorp.

Het CDA vindt het belangrijk om te investeren in lokale voorzieningen als scholen, sportaccommodaties, dorpshuizen en havens, die de vitaliteit van dorpen ondersteunen. De partij bezocht ook een boerderij, de voetbalvereniging, de dorpsraad, de dagwinkel, de basisschool en een vakantiepark. Tijdens een wandeling met de dorpsraad werden diverse onderwerpen besproken, zoals activiteiten voor de jeugd, openbaar vervoer, woningbouw en het masterplan voor de haven.

Arbeidsmigranten

Bij Bungalowpark Herkingen ging de CDA-delegatie in gesprek over de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Het CDA pleit voor kleinschalige huisvesting bij (agrarische) bedrijven en strengere handhaving om misstanden en illegale bewoning tegen te gaan. Dit komt niet alleen de leefomstandigheden van arbeidsmigranten ten goede, maar draagt ook bij aan het beschikbaar maken van reguliere woningen voor starters en het behoud van vakantieparken voor recreanten.



Door Internetredactie Omroep Archipel