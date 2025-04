CDA bezoekt Stellendam: vrijwilligers maken het verschil

Tijdens een dorpsbezoek aan Stellendam sprak CDA Goeree-Overflakkee met de dorpsraad, Oranjevereniging, Woonhoeve De Schaapskooij en de KNRM. Het CDA sprak haar waardering uit voor deze mannen en vrouwen: "De vrijwilligers van de KNRM staan dag en nacht klaar om mens en dier op het water te helpen en te redden. Dankzij de inzet van de Oranjevereniging kan Koningsdag ook dit jaar weer een feest worden voor jong en oud. De dorpsraad zet zich vrijwillig in voor de leefbaarheid van het dorp. En bij Woonhoeve De Schaapskooij krijgen mensen met een verstandelijke beperking een warm en veilig thuis."

In verenigingsgebouw 't Haegse Huus werd met de Oranjevereniging en de dorpsraad gesproken over de uitdagingen rond het organiseren van evenementen zoals Koningsdag en de Avondvierdaagse, waar vrijwilligers onmisbaar zijn. Ook kwamen de toekomst van de ijsbaan en de mogelijkheden voor de oude haven aan bod.

Op Woonhoeve De Schaapskooij werd zichtbaar hoe met liefdevolle zorg wordt gewerkt aan een veilige, zorgzame omgeving voor de cliënten. Bij de KNRM kreeg het CDA een indrukwekkende inkijk in het werk van eilandelijke vrijwilligers die 24/7 klaarstaan voor reddingsacties op het Grevelingenmeer, het Haringvliet en de Noordzee. Daarbij kwamen ook praktische knelpunten aan bod, zoals het ontbreken van een ontheffing voor blauwe zwaailichten en toegang tot de vuurtoren.

De dorpentour werd afgesloten met een visje aan de Buitenhaven. Het dorpsbezoek onderstreepte de onmisbare rol van vrijwilligers in onze dorpen - van het organiseren van activiteiten tot het zorgen voor leefbaarheid en veiligheid.

Door Internetredactie Omroep Archipel