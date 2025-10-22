CDA-campagnetour komt ook langs Middelharnis

Op zaterdag 25 oktober 2025 trekt de campagnekaravaan van het CDA door de Zuid-Hollandse eilanden. De tour start in ’s-Gravendeel en doet daarna achtereenvolgens Numansdorp, Middelharnis, Hellevoetsluis en Spijkenisse aan. De delegatie verwacht om 12:00 uur aan te komen op de parkeerplaats Herman Heijermanssingel in Middelharnis en rond 12:30 uur weer te vertrekken. Tijdens deze campagnedag gaat de partij in gesprek met inwoners en worden de speerpunten van het verkiezingsprogramma toegelicht.

Kandidaat-Kamerlid Paul Boogaard uit Nieuw-Beijerland neemt deel aan de tour. Hij is wethouder in de gemeente Hoeksche Waard en staat op plaats 43 van de CDA-kandidatenlijst. Boogaard is de enige kandidaat uit de regio en zet zich onder meer in voor investeringen in leefbare dorpen en sterke regio’s, met aandacht voor Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. In Middelharnis zullen zij een kijkje komen nemen op de winkeldijk.

De campagnedag is onderdeel van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, waarin het CDA onder leiding van lijsttrekker Henri Bontenbal het gesprek aangaat met kiezers in het hele land.

