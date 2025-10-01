CDA in gesprek met jeugd en verenigingen in Ooltgensplaat

Tijdens de laatste dorpentour van het lokale CDA stond Ooltgensplaat centraal. Vertegenwoordigers van de partij gingen in gesprek met jongeren, verenigingen en organisatoren van lokale evenementen om inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.

Een belangrijk onderwerp was de nieuwe skatebaan, een initiatief van de jeugd die actief betrokken is bij het organiseren van activiteiten in het dorp. De skatebaan wordt op 18 oktober 2025 officieel geopend. Daarnaast kwamen evenementen als Oeltgendag en de Culturele Week aan bod, die volgens betrokkenen een belangrijke rol spelen in het sociale leven van Ooltgensplaat.

De gesprekken met de lokale sportverenigingen zoals de Tennis Vereniging Ooltgensplaat, de Voetbalvereniging Oost Flakkeese Boys en IJsvereniging Voorwaarts. De gesprekken gingen onder meer over de afronding van de harmonisatie van voetbalclubs, verbeteringen aan sportaccommodaties en zorgen over het behoud van leden en vrijwilligers. Ook werd het belang van woningbouw besproken om jongeren en gezinnen in het dorp te houden, wat essentieel is voor de toekomst van verenigingen en voorzieningen.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Tamara’s Horeca in MFC ‘t Centrum, waar ook vertegenwoordigers van Events Ooltgensplaat en Stichting Nieuw Oeltgen/Oeltgendag aanwezig waren. Zij deelden hun zorgen over toenemende regelgeving, maar benadrukten ook het belang van vrijwilligers voor het slagen van lokale evenementen.

CDA-raadslid Ellen van Rossum sprak haar waardering uit voor de inzet van vrijwilligers in Ooltgensplaat: “Voor een klein dorp gebeurt hier ontzettend veel. Dat is te danken aan de inzet van velen, van jong tot oud.”

Door Internetredactie Omroep Archipel