Omroep Archipel zendt finales Champions League GO 25 live uit

Sportliefhebbers die niet in de gelegenheid zijn om de finales van de Champions League GO 25 (CL GO 25) live bij te wonen, hoeven niets te missen. Omroep Archipel verzorgt op dinsdag 30 december 2025 vanaf 12:00 uur een uitgebreide live-uitzending van alle wedstrijden op de slotdag van het toernooi.

De finales zijn zowel te beluisteren als te bekijken via de livestream van Omroep Archipel. Kijkers kunnen terecht op het YouTube- en TV-kanaal van Omroep Archipel, terwijl luisteraars kunnen afstemmen via de Archipel-app (beschikbaar in de App Store en Google Play) of via DAB+.

Daarnaast is het publiek van harte welkom om de uitzending live bij te wonen in Recreatiecentrum De Staver. Hier wordt ‘radio gekeken’ en beleefd, midden in de sportieve sfeer van de CL GO 25.

Door Internetredactie Omroep Archipel