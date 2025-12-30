 Luister radio: Archipel in de ochtend of kijk live TV

Oren en ogen gezocht tijdens de jaarwisseling

Oud en nieuw staat voor de deur en om onze berichtgeving zo volledig mogelijk te maken, zijn we op zoek naar tipgevers! We zoeken oren en ogen overal op het eiland, van Ouddorp tot Ooltgensplaat en alle plaatsen ertussen.

Zie je ergens de politie of ME in actie of is er iets anders aan de hand? Geef het dan makkelijk via WhatsApp aan ons door op 0187-609512.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Dinsdag 30 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

