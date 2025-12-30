Hulpdiensten bereiden zich voor op de laatste keer consumentenvuurwerk

Op Goeree-Overflakkee bereiden hulpdiensten zich voor op de jaarwisseling van 2025 naar 2026, de laatste waarbij inwoners zelf vuurwerk mogen afsteken. De gemeente, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, brandweer en toezichthouders werken samen om tijdens de overgang naar het nieuwe jaar op 31 december 2025 en in de vroege ochtend van 1 januari 2026 toezicht te houden en snel in te grijpen bij incidenten.

De extra vroege voorbereiding is volgens de gemeente nodig omdat er vorig jaar al op 30 december overlast was en omdat de gemeente schade aan eigendommen en gevaarlijke situaties wil voorkomen. Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd.

Het onverwachte

De exacte afloop van de jaarwisseling is moeilijk te voorspellen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: “Zoals altijd bereiden wij ons voor op het onverwachte. We volgen de situatie nauwlettend, maar er zijn geen aanwijzingen dat het anders zal verlopen dan voorgaande jaren.” Alle brandweerposten op het eiland zijn inzetbaar en er zijn regionaal 31 ambulances beschikbaar. De meldkamer houdt continu toezicht op de dekking van de hulpdiensten.

Veiligheidsmaatregelen

Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen, zetten politie, toezichthouders, boa’s, brandweer en gemeentelijk personeel extra mensen in. Voor de jaarwisseling worden gevaarlijke spullen uit de openbare ruimte verwijderd en worden prullenbakken en andere voorzieningen tijdelijk afgesloten. Tijdens de jaarwisseling zorgt een centrale post in het gemeentehuis dat alle hulpdiensten goed samenwerken en op de juiste plek aanwezig zijn. Ook geeft de veiligheidsregio via sociale media tips over veilig vuurwerkgebruik.

Extra toezicht

Naast de reguliere inzet is er extra toezicht bij evenementen. In Ooltgensplaat vinden traditioneel carbidschieten en een dorpsfeest plaats. Middelharnis en Sommelsdijk organiseren het Champions League-evenement in de Staver, een feest op het Spuiplein en een feest bij Van Groningen. In Dirksland worden carbidschieten en een feest bij de Spuikolk gehouden.

Laatste jaar

Omdat het de laatste keer is dat consumenten vuurwerk mogen afsteken, wordt rekening gehouden met extra drukte en mogelijke overlast. Overlastgevers kunnen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk worden aangepakt en schade wordt waar mogelijk verhaald op de daders. De veiligheidsregio is positief over het aankomende vuurwerkverbod en adviseert inwoners om voorzichtig te zijn en de veiligheid van zichzelf en anderen te respecteren.

Hulpverleners

Carola Schouten, voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft namens het Algemeen Bestuur een statement gestuurd over de jaarwisseling. Ze benadrukt dat hulpverleners tijdens de drukste nacht van het jaar hard werken en respect verdienen. Ze roept inwoners op de traditie veilig te vieren en rekening te houden met het werk van brandweer, politie, ambulancepersoneel en gemeentelijk personeel.

Door Internetredactie Omroep Archipel