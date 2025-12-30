Jaaroverzicht 2025: mei tot en met augustus

Het jaar 2025 ligt bijna achter ons en ook dit jaar is er weer veel gebeurd op Goeree-Overflakkee. Helaas veel aanrijdingen waarvan een deel met dodelijke afloop, maar ook vonden er mooie en gedenkwaardige activiteiten plaats. Sommige gebeurtenissen zitten misschien nog in het geheugen gegrift, terwijl anderen al zijn weggezakt. Een jaaroverzicht is een goede manier om hier nog eens bij stil te staan. Per maand hebben we het meest bekeken artikel uitgelicht plus een of meerdere berichten die om welke reden dan ook een plaats in dit gevarieerde overzicht verdienen. Ook kijken we hoe het nu met enkele van de hoofdpersonen uit het nieuws gaat.

Mei

Meest gelezen: Enige supermarkt in Melissant gaat dicht.

De COOP Compact in Melissant gaat dicht en daarmee verliest het dorp zijn enige supermarkt. Om vooral minder mobiele inwoners te helpen, wordt gewerkt aan een boodschappen-pendelservice. Voor de aanschaf of huur van een bus is een inzamelingsactie gestart met als doel 10.000 euro.

Goeree-Overflakkee in vrijheid op een iconische locatie

Begin mei is stilgestaan bij 80 jaar bevrijding. Dit gebeurde onder meer met een groot bevrijdingsfeest bij Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Er is onder meer een paradropping, flypast van Tweede Wereldoorlog-vliegtuigen en een Freedom Run georganiseerd.

Gemaskerde man pleegt gewapende overval op winkel

Een gemaskerde man heeft een winkel aan de Dabbehof in Oude-Tonge overvallen. Hij bedreigde het personeel met een mes en ging er op een fiets met de gestolen sigaretten vandoor. Later die dag is hiervoor een 19-jarige jongen in zijn huis aangehouden.

Opnieuw storing aan de Haringvlietbrug

In mei heeft de Haringvlietbrug een aantal keer te maken gehad met storingen. De brug was steeds vrij lang afgesloten door bijvoorbeeld kapotte slagbomen die niet meer opengingen. In 2023 vond nog een grootschalige renovatie plaats waardoor de brug maandenlang niet in gebruik was.

Update: Tijdens een testproces bleek er een storing te zitten in de software van de brug die de twee hoofdmotoren aanstuurt. De storing kon worden verholpen door in de software een korte vertraging in te bouwen. Het systeem reageert nu weer correct. Eerder dit jaar is ook bekendgemaakt dat de brug waarschijnlijk in 2031 minimaal zes maanden dichtgaat om het vaste brugdek te vervangen. Onlangs bleek dat de brug er nog slechter aan toe is dan werd gedacht. Er worden daarom nu al extra verstevigingen aangebracht.

Juni

Meest gelezen: Aangetroffen insecticide op Goeree-Overflakkee schadelijker dan gedacht.

Insecticide Thiacloprid is sinds 2020 verboden, maar is gevonden in het water op vier plekken op Goeree-Overflakkee. Een recent onderzoek van de Universiteit Leiden laat zien dat het nog schadelijker voor het milieu is dan gedacht. De gemeten hoeveelheden liggen onder de ‘veilige’ grens, maar onderzoekers vragen zich af of deze grenzen wel veilig genoeg zijn.

Burgemeester wil kermis in Ouddorp door laten gaan ondanks kritiek Kermis

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman wil de kermis in Ouddorp laten doorgaan, ondanks zorgen van de SGP over bereikbaarheid en overlast. Volgens haar is het parkeerterrein vaker afgesloten voor evenementen en is de bereikbaarheid van huisartsenpost en tandarts goed geregeld. De zondagsrust wordt gerespecteerd; op zondag vindt geen op- en afbouw plaats.

Jeugdbrandweer Den Bommel plaatst zich voor landelijke finale

De jeugdbrandweer van Den Bommel heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van de jeugdbrandweerwedstrijden. Tijdens een uitdagend scenario in Sint Philipsland, waarbij een brand in een verenigingsgebouw en meerdere slachtoffers moesten worden gered, behaalde het team de vijfde plaats in de categorie ‘aspiranten hoge druk’. Hiermee hebben zij een plek in de landelijke finale in Denekamp later dit jaar veiliggesteld.

Update: In september heeft de finale plaatsgevonden. Bij de plaatselijke molen is een scenario neergezet van onder meer vier brandhaarden en een auto die tegen de molen was gebotst. Het team van Den Bommel is hierbij achtste geworden.

Aziatische hoornaar ook op Goeree-Overflakkee op oorlogspad

De Aziatische hoornaar rukt niet alleen op in Nederland, maar ook op Goeree-Overflakkee. Naar nu blijkt zijn er in april 2025 alleen al tien exemplaren gevangen, veel eerder dan in voorgaande jaren. Bestrijding is moeilijk en duur, vooral later in het seizoen als de nesten hoog in bomen zitten. De hoornaars kunnen agressief zijn en mensen achtervolgen.

Juli

Meest gelezen: De PFAS-kaart van Goeree-Overflakkee officieel vastgesteld.

De PFAS-kaart geeft inwoners en bedrijven inzicht in PFAS-waarden in de bodem, waardoor grondverzet veiliger, milieuvriendelijker en goedkoper wordt. De kaart wordt gebruikt bij vergunningverlening, toezicht en bodemonderzoek. De kaart is openbaar en digitaal beschikbaar via het Bodemloket en de gemeentelijke GIS-viewer.

Gemeente Goeree-Overflakkee gaat bezuinigen

De gemeente vanaf 2026 bezuinigen en inkomsten verhogen om oplopende tekorten op te vangen. De toeristenbelasting en andere heffingen gaan omhoog en de gemeente zet haar reserves in. Tegelijk worden voorzieningen kritisch bekeken, zoals de GO-bus, zwembaden en andere gemeentelijke voorzieningen. In november 2025 neemt de gemeenteraad een definitief besluit, met als doel de lasten voor inwoners zo laag mogelijk te houden en kwetsbaren te blijven ondersteunen.

Geen zwembad of trampoline, wel een beweegbox

In Stad aan ’t Haringvliet is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA). In het gebouw komen onderwijs, kinderopvang en dorpsvoorzieningen samen op één locatie, waaronder OBS De Molenvliet, Kibeo en dorpshuis Het Trefpunt. De MFA moet functies bundelen, samenwerking versterken en toekomstbestendig gedeeld gebruik mogelijk maken.

Update: buurtbewoners uiten hun zorgen bij de gemeenteraad over toenemende verkeersdrukte, geluidsoverlast en de verhuizing van het historische Dorpshuis Het Trefpunt. De gemeente benadrukt dat verkeers- en geluidsproblemen beperkt zijn en wil in gesprek blijven met bewoners om passende oplossingen te vinden.

Drie jongeren gered na afgedreven op luchtbed

De KNRM in Ouddorp heeft drie jongens gered die met een luchtbed dreigden af te drijven op het Grevelingenmeer. Dankzij een oplettende omstander en de inzet van de reddes kwamen ze veilig terug op de wal. De KNRM waarschuwt voor het gevaar van luchtbedden bij aflandige wind.

Augustus

Meest gelezen: Dodelijk ongeval in Stellendam, auto in brand gevlogen

Op 14 augustus 2025 is een auto aan de Oude Dijk in Stellendam van de weg geraakt en uitgebrand, waarbij de bestuurder om het leven kwam. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

Ontploffing fosforbommen door EOD veroorzaakt natuurbrand

In het natuurgebied bij de Meester Snijderweg in Stellendam is brand ontstaan door fosfor dat vrijkwam tijdens een gecontroleerde ontploffing door de EOD. Dankzij snelle inzet van de brandweer kon uitbreiding van het vuur worden voorkomen.

Na 35 jaar weer bouwen in huttendorp Sommelsdijk

KiKa Goeree-Overflakkee en de dorpsraad hebben na 35 jaar weer een huttendorp gehouden in Sommelsdijk. Kinderen hebben drie dagen lang hutten gebouwd van pallets en hout. Ze leren hier samenwerken en spelen lekker buiten. De opbrengst van het evenement gaat naar KiKa.

Update: er komt een nieuwe editie in 2026. “Zeker is dat er een vervolg komt! De vraag en behoefte is dusdanig groot en afgelopen editie was zo'n succesnummer voor ons dat we er mee doorgaan. De datum wordt als het goed is 26 t/m 28 augustus 2026”, vertelt Corné Hollaar van Dorpsraad Sommelsdijk. “Tevens gingen er in ons bestuur al geluiden op om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een ouderen huttendorp. De ouders en opa's van de kinderen waren zo enthousiast mee aan het helpen dat dit misschien ook wel tot een mogelijkheid gaat behoren!”

Omloop van Goeree-Overflakkee vindt plaats

Een van de grootste evenementen van Goeree-Overflakkee wordt gehouden: De Omloop. Voor deze 35e editie waren er 1016 inschrijvingen, waarvan 865 lopers echt zijn gestart. Uiteindelijk zijn op zaterdag 630 lopers (verdeeld over 110 km of 80 km) gefinisht. “De weersomstandigheden waren prima voor de wandelaar. Sommige lopers hebben wel enkele druppels gehad, maar het merendeel heeft goede temperatuur omstandigheden gehad”, vertelt Wilko van Dam van De Omloop.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel