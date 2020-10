Celstraf voor man die vrouwen betastte op Goeree-Overflakkee

Een zwakbegaafde man uit Goeree-Overflakkee is in oktober 2020 door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor aanranding en poging tot aanranding van vier jonge vrouwen. De aanrandingen vonden in juni 2020 kort achter elkaar plaats.

De aanranding en pogingen daartoe gebeurden allemaal midden op de dag in de buurt van Oude Tonge, Stad aan 't Haringvliet of Den Bommel. In alle gevallen werden de meisjes of jonge vrouwen vanuit een auto door de man benaderd.

De slachtoffers waren op de fiets of lopend en werden door hem aangesproken, waarna hij ze plotseling vastgreep en betastte of daar een poging toe deed. In een van de gevallen vluchtte hij voor een voorbijganger, een andere keer schrok hij van het gedrag van de pony waar het meisje mee liep. Ook sloeg bij een poging tot aanranding de motor van zijn auto af, waarna het slachtoffer kon wegfietsen.

Alle vier slachtoffers, of hun ouders, deden aangifte bij de politie. Een beschrijving van de auto en het signalement van de dader leidde uiteindelijk naar de man. Zelf ontkent hij de beschuldigingen.

De man is niet eerder veroordeeld voor dergelijke feiten en uit onderzoek is gebleken dat hij zwakbegaafd is. De officier van justitie had eerder 12 maanden celstraf geëist.

Bron: RTV Rijnmond