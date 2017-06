Centrum Middelharnis steeds aantrekkelijker

Op zaterdag 3 juni 2017 opende wethouder Daan Markwat het laarzenpad, een wandelpad tussen het Havenhoofd en het centrum van Middelharnis. Omdat het laarzenpad voor de halte van de Waterbus begint, werd de opening gecombineerd met de eerste vaardag in 2017 van de Waterbus en de eerste rit van het pendeltreintje.

In de zomermaanden, op de dagen dat de Waterbus vaart, rijdt er dit jaar namelijk ook een treintje tussen Middelharnis en het Havenhoofd. Het laazenpad en het treintje zijn niet alleen veilige en makkelijke verbindingen rondom Middelharnis, maar bieden tegelijkertijd de mogelijkheid om te genieten van prachtige cultuurhistorische omgeving.

In zijn openingstoespraak op 3 juni gaf wethouder Markwat aan erg blij te zijn dat het centrum van Middelharnis steeds aantrekkelijker wordt. "Het laarzenpad, de Waterbus en het treintje zijn mooie initiatieven die de economie en leefbaarheid op het eiland versterken. Door meer mensen aan te trekken vanaf het water naar Middelharnis en andersom worden kansen op het gebied van de detailhandel, de recreatie en het historisch centrum benut. Maar ook de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee en de gunstige ligging van Middelharnis aan het Haringvliet bieden volop kansen. Vorig jaar ontving het Haringvliet namelijk nog de titel ‘Het Mooiste Natuurgebied van Nederland'!"

Na de toespraak meerde de Waterbus aan bij de halte in Middelharnis en nam wethouder Markwat de Waterbusvlag in ontvangst. Deze handeling symboliseerde de opening van het nieuwe vaarseizoen in 2017.

Laarzenpad

Het laarzenpad is een wandelpad van 2 kilometer tussen het Havenhoofd 7 en de Spuistraat 3 in Middelharnis en loopt grotendeels over de Oosthavendijk. Naast een mooi uitzicht over het kanaal, biedt het pad cultuurhistorische informatie en een stappenteller. Het pad is aangelegd om de verbinding tussen het Havenhoofd en het centrum te verbeteren, zodat men veiliger vanaf het centrum naar het Havenhoofd en weer terug kan wandelen.

Waterbus en treintje

Na een succesvolle proef in 2016, vaart de Waterbus ook in 2017 vanuit Rotterdam naar het Haringvliet. De Waterbus vaart vanaf Middelharnis een rondje langs Stellendam, Hellevoetsluis en Tiengemeten. Meer informatie is te vinden op www.waterbus.nl/haringvliet. Nieuw dit jaar is het pendeltreintje dat heen en weer rijdt tussen de Waterbushalte aan het Havenhoofd 7 en de Menheerse Werf aan de Spuistraat 3 in Middelharnis. Het treintje rijdt in de zomermaanden, op de dagen dat de Waterbus vaart.