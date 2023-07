Cheque van 10.000 euro overhandigd aan Edukans

Na een schooljaar vol acties voor Edukans is onlangs de cheque, met daarop het ingezamelde bedrag, overhandigd aan deze organisatie. Edukans heeft als doel het onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren en zet allerlei projecten op om deze verbetering te bewerkstelligen.

Onderwijs sterkste troef tegen armoede

Een van die projecten is Edukans Going Global, waar de RGO al jaren aan meedoet. Afvaardigingen van scholen in Nederland reizen naar een locatie in een focusland van Edukans om daar met eigen ogen te kunnen zien wat er nodig is op de lokale scholen. Afgelopen schooljaar mochten leerling Anouk Poulisse en docent Ellen Raijer mee op reis naar Oeganda. Zij hebben een middelbare school bezocht en waren daar zeer van onder de indruk. Een school met 1400 leerlingen, maar zonder stromend water en riolering. Slechts een studieboek per 8 leerlingen en sterk verouderde materialen. Aan de andere kant zagen zij ook zeer gemotiveerde leerlingen en docenten die, ondanks alle tekortkomingen, ontzettend hard werkten om hun doelen te bereiken. Het voornaamste doel is dat leerlingen hun school afmaken, zodat ze meer kansen zullen krijgen om te slagen in het leven. Onderwijs is immers de sterkste troef tegen armoede.

Dank voor alle sponsoring

Afgelopen december gingen de acties van start met de verkoop van pannenkoeken op RGO College. Andere acties die geld opgeleverd hebben zijn de RGO Quiz Night, een spinningmarathon bij Atrium Sport & Health in Ouddorp, sponsorzwemmen van klas H1c, sponsoractiviteit van klas 1 en 2, een bingo in wooncentrum Olympiaweg in Sommelsdijk, een zaterdagopbrengst van Goed voor Goed in Sommelsdijk en nog wat kleinere acties.

Anouk en Ellen willen iedereen bedanken die heeft geholpen om het streefbedrag van €10.000,- bij elkaar te krijgen. Ook zijn zij alle leerlingen en docenten van RGO College erg dankbaar. Met dit geld kan Edukans weer nieuwe onderwijsprojecten opzetten in een van de focuslanden: Ethiopië, Kenia, Oeganda, Malawi en Ghana.

N.B. De RGO is zich bewust van de recente ontwikkelingen in Oeganda betreffende de anti-LHBTI+ wetgeving. Zij willen benadrukken dat Edukans zich inzet voor verbetering van het onderwijs, hetgeen nog altijd hard nodig is in Oeganda. Dit staat los van het politiek regime, waar zij zich nadrukkelijk van distantiëren.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws