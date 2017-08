Cheque voor belevingstuin Nieuw Rijsenburgh

Dinsdag 8 augustus 2017 kregen bewoners en medewerkers van de woongroepen in Nieuw Rijsenburgh een cheque overhandigd van Club 'Rondje Karre'. Club Rondje Karre houdt jaarlijks een toertocht met ruim 60 oldtimer-tractoren over Goeree-Overflakkee. De opbrengst hiervan besteden ze aan goede doelen. Deze keer overhandigden zij een cheque aan Nieuw Rijsenburgh van € 1.375,-. Belevingstuin

Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk besteedt het geld aan de inrichting van de belevingstuin. Belevingstuinen zijn tuinen bij zorginstellingen die geestelijk en lichamelijk stimulerend werkt voor mensen met een vorm van dementie. Herkenbare elementen zijn daarbij belangrijk. Zo komt er een boerenerf waar dieren niet mogen ontbreken. Er zijn al een koe en een kalfje en binnenkort meer dieren. Bewoners en medewerkers waarderen het initiatief van Club Rondje Karre zeer. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Hoe veilig is de gemeente Goeree-Overflakkee? Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in de...

Tweedaagse zomercursus: Met plezier op school 'Plezier op school' is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met...

Steekpartij in Sommelsdijk De politie meldt vrijdagavond 4 augustus 2017 dat er op diezelfde avond een steekpartij heeft plaatsgevonden in de Van Aerssenstraat in Sommelsdijk. Naast veel politie-eenheden en de...

Brand bij verdeelstation van Stedin Diverse hulpdiensten zijn vrijdagmorgen 4 augustus 2017 uitgerukt naar de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. Bij het verdeelstation van Stedin is omstreeks 08:05...

Randbeveiliging los door harde wind Aan de Stoofhoek in Sommelsdijk is donderdagavond 3 augustus 2017 stormschade ontstaan bij een nieuwbouwproject. De brandweer werd omstreeks 20:45 uur opgeroepen omdat een randbeveiliging...

Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven Op dinsdag 1 augustus 2017 opende Arend-Jan van der Vlugt (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Hans Bal (eigenaar Paviljoen Sluishaven) en Eric Marteijn (voorzitter van Sportvisserij...

Auto met gestolen kentekenplaten in brand In de Margrietlaan in Dirksland heeft dinsdagnacht 1 augustus 2017 een auto in brand gestaan. De brandweer werd hiervoor omstreeks 05:10 uur opgeroepen. Het betrof een BMW met twee...

Hulpdiensten rukken uit voor auto naast de dijk In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 juli 2017 troffen voorbijgangers een auto aan naast de Oosthavendijk in Middelharnis. Er werd direct gebeld met 112 waarop de politie, brandweer een...

Jan-Jaap Struik wint palingrookwedstrijd Op zaterdag 22 juli 2017 werd bij Marina Stellendam een palingrookwedstrijd gehouden. De palingrokers kregen zes gemerkte palingen en gingen met veel concentratie en passie aan de slag om...

Zweefvliegtuig landt naast N57 bij Ouddorp Naast de N57 tussen Goedereede en Ouddorp is woensdagmiddag 26 juli 2017 een zweefvliegtuig geland. De piloot maakte de landing wegens een gebrek aan thermiek (ook wel thermiekbellen...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina