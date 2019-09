Cheque voor Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en hospice Calando

Op 11 september 2019 heeft de Landarbeidersvereniging De Vooruitgang uit Middelharnis ter ere van hun 100-jarig bestaan twee cheques van maar liefst 5000 euro uitgereikt. Een aan de stichting vrienden van ziekenhuis Dirksland en een aan Hospice Calando. De stichting vrienden van ziekenhuis Dirksland heeft deze cheque bestemd voor de afdeling oncologie. Daarnaast is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe website van de stichting vrienden van ziekenhuis Dirksland te lanceren.

"Iedereen op ons eiland kent wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft of heeft gehad met kanker. Dat is de reden waarom wij deze twee doelen hebben gekozen. We bestaan 100 jaar, dus voor elk jaar 100 euro. Zo eenvoudig is het eigenlijk", aldus vice-voorzitter Sjaak de Waard van de Landarbeidersvereniging De Vooruitgang.

Dr. Van der Velden, raad van bestuur van CuraMare en oud-oncoloog weet hoe belangrijk comfort is voor oncologiepatiënten en is dan ook uitermate dankbaar voor deze gift: "Deze gift is geweldig. Het zo mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid op ons eiland is. Door de stijging van kosten, zijn we genoodzaakt keuzes te maken in aanschaf van apparatuur. Het is daarom zo ontzettend fijn dat dit ‘extraatje’, een behandelstoel en een aantal waakmanden, door deze gift aangeschaft kan worden."

Hospice Calando is ook heel blij met de cheque. Hospice Calando geeft 24/7 zorg aan een vijftal mensen die zich in de laatste levensfase bevinden en is volledig afhankelijk van donaties en giften. Hospice Calando gaat de gift besteden aan een nieuwe blokhut met veranda, zodat de bewoners een fijne, comfortabele buitenplek hebben.

In goed gezelschap, is ook de nieuwe website van stichting vrienden van ziekenhuis Dirksland gelanceerd. De eer was aan dr. Van der Velden die met een muisklik de nieuwe website vrienden.zhsdirksland.nl onder luid applaus van de aanwezigen opende.